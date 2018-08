Trump respon a les crítiques dels mitjans: "són el partit de l'oposició"

Uns 350 mitjans dels Estats Units han dit que ja n’hi ha prou. Ni s’inventen les notícies ni són l’enemic del poble. Aquests diaris i revistes van dedicar ahir els seus editorials a la defensa de la llibertat de premsa i contra la “guerra bruta” del president nord-americà, Donald Trump.

Tots van respondre a “la crida a l’acció per protegir la premsa” del rotatiu The Boston Globe de la setmana passada. “Les nostres paraules potser són diferents, però, almenys, podem estar d’acord que aquests atacs són alarmants”, deia la seva apel·lació. De fet, la majoria dels titulars dels editorials asseguraven que els periodistes “no són l’enemic del poble” -tal com Trump els ha anomenat en nombroses ocasions des de la seva irrupció a la política-. I el missatge, tot i que amb versions variades, era el mateix: una premsa lliure és essencial per protegir la democràcia.

Tanmateix, el president nord-americà no només va ignorar el toc d’atenció, sinó que va redoblar l’atac a la premsa. “Els mitjans de comunicació falsos són el partit de l’oposició”, va escriure ahir Trump, en majúscules, en un dels seus tuits matinals. I va afegir: “Això és molt dolent per al nostre gran país... Però estem guanyant”.

THE FAKE NEWS MEDIA IS THE OPPOSITION PARTY. It is very bad for our Great Country....BUT WE ARE WINNING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 d’agost de 2018

A més, va atacar el rotatiu de Boston -a qui va acusar de confabular amb altres mitjans contra ell- i va assegurar que ell també vol una llibertat de premsa “veritable” però que actualment el que hi ha és “una premsa que és lliure d’escriure i dir el que vol, però gran part del que diu són notícies falses”.

La periodista Marjorie Pritchard, responsable d’opinió del Boston Globe, va respondre, també des de Twitter, que la iniciativa “no és una confabulació” sinó una “defensa de la llibertat de premsa”. Fa uns dies Pritchard va explicar a l’agència Associated Press que van prendre la decisió de buscar un front comú entre publicacions grans i petites del país per defensar la feina dels periodistes després que Trump hagués intensificat la seva retòrica contra els mitjans. En un míting a Kansas City, el mes passat, el president nord-americà va instar els seus conciutadans a no donar credibilitat al que diu la premsa: “No us creieu la merda que veieu d’aquesta gent, les fake news ”. “Recordeu que el que esteu veient i el que esteu llegint no és el que està passant”, va reblar.

La crida del Globe a defensar-se va anar dirigida a totes les publicacions independentment de si critiquen o donen suport a les polítiques del govern de Trump. Tot i així, la gran majoria són progressistes i diaris conservadors com el Wall Street Journal no s’hi van sumar. Entre els que sí que ho van fer s’hi troben grans capçaleres com el New York Times, el Miami Herald i el Dallas Morning, i diaris locals de tot el país com l’ Athens News d’Ohio.

Desprestigi de la premsa

“La grandesa d’Amèrica depèn del paper d’una premsa lliure per dir la veritat als poderosos -deia l’editorial del Boston Globe -. Etiquetar la premsa d’enemic de la gent és tan antiamericà que és perillós per al contracte cívic que hem compartit durant més de dos segles”. L’editorial de l’edició nord-americana del Guardian afegia que Trump no és el primer president nord-americà que “ataca la premsa o se sent tractat injustament per ella”. Però “és el primer que sembla que té una política calculada i consistent de soscavar, deslegitimar i fins i tot posar en perill el treball de la premsa”, afegeix.

De fet, una enquesta de la Universitat Quinnipiac de dimarts passat va revelar que un 51% dels votants republicans consideren que els mitjans “són l’enemic del poble”. En l’última dècada, el nombre de nord-americans que no confien en la premsa no ha parat de créixer. I ara, segons Gallup, només un 32% es creuen el que diuen els mitjans. Gran part de la davallada s’ha produït en els últims dos anys, amb Trump a la Casa Blanca. Però ja fa anys que mitjans conservadors com la cadena Fox News acusen la premsa escrita de tenir “un biaix progressista”. També ho deia el president Richard Nixon, conegut per les seves crítiques als mitjans. Però ahir no tots els periodistes creien que l’estratègia del Globe sigui bona: alerten que dona munició a Trump.