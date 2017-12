Més de 180 morts en les inundacions a les Filipines

Ecos del tifó Hayan, que l’any 2013 va deixar 8.000 morts a les Filipines, es van sentir ahir en aquest arxipèlag del sud-est asiàtic, tot i que l’abast de la tragèdia aquest cop no va ser tan gran i la intensitat de l’episodi no va arribar a la categoria de tifó. Tot i així, la tempesta tropical Tembin va deixar almenys 180persones mortes i 160 desaparegudes a l’illa de Mindanao, al sud de les Filipines, segons l’últim recompte al tancament d’aquesta edició.

Les inundacions i esllavissades van afectar especialment la província de Lanao del Nord, ubicada al nord-oest de Mindanao, on van morir 127 persones. En aquesta província, alguns informes deien que una localitat sencera, Tubod, havia quedat totalment sepultada pel fang. Les zones més afectades, de fet, es concentren en 11 municipis d’aquesta província, on la crescuda de les aigües ha obligat a evacuar 19.000persones, que han sigut reallotjades en 30 centres d’acollida.

A la província veïna de Zamboanga del Nord hi havia hagut 50 morts, i a la de Lanao del Sud 18 víctimes mortals més. En aquesta zona, a més, Unicef alertava del risc de malalties, especialment entre els nens, per la qual cosa la prioritat era restablir-hi l’aigua corrent. “Lanao del Sud és la província més pobra de les Filipines i en els últims set mesos hi ha hagut uns 350.000 desplaçats en aquesta zona a causa de la violència”, explicava Andrew Morris, de l’Unicef. A Davao, la capital de Mindanao, al sud de l’illa, les inundacions van negar moltes llars, però només van provocar danys materials.

No van fer cas de les alertes

Segons els responsables d’emergències, molts residents de l’illa van ignorar les alertes oficials i les recomanacions de marxar de les àrees costaneres. “Molta gent va ser engolida pel mar quan l’aigua va arribar amb la pujada de la marea. Van pensar que era una tempesta dèbil i no van fer cas de les alertes, però les pluges es van intensificar”, explicava Manuel Luis Ochotorena, portaveu dels equips de salvament.

Les línies elèctriques i de comunicació van quedar tallades a causa de la tempesta, cosa que dificultava les tasques de rescat. Treballadors d’emergència, soldats i voluntaris van ser mobilitzats per buscar supervivents i retirar runa i arbres caiguts, i per intentar restablir l’electricitat.

L’agència meteorològica filipina deia que, després de colpejar Mindanao amb força, la tempesta es dirigia al nord-oest, cap a l’illa de Palawan, on es preveu que provoqui pluges entre moderades i fortes, acompanyades de vents sostinguts de 80 quilòmetres per hora. Es recomanava a la població de Palawan que prengués precaucions davant possibles riuades. Amb tot, s’esperava que la tempesta abandonés l’arxipèlag aquest matí per endinsar-se al mar de la Xina Meridional, però ja més dèbil.

Les Filipines pateixen una vintena de tempestes tropicals i tifons cada any, que sovint ocasionen víctimes mortals entre les comunitats més pobres i menys preparades. La setmana passada, 46 persones van morir al centre de l’arxipèlag a causa de la tempesta tropical Kai - Tak. Però el més gran fins ara va ser el tifó Haiyan del 2013, que va deixar 8.000 morts i 200.000 famílies sense llar, a més de 14 milions de damnificats.