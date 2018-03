Metges de Guta denuncien nous atacs químics que impedeixen l'accés d'ajuda humanitària

Els metges i el personal de protecció civil a la regió siriana de Guta Est, sotmesa a setge, denuncien una altra onada de violència "indiscriminada" que ha tingut com a resultat la mort d'almenys 90 persones aquesta nit.

Els atacs aeris i el bombardeig del districte de la perifèria de Damasc han obligat a ajornar el lliurament d'ajuda a més de 300.000 persones assetjades, enmig d'avanços militars de les forces lleials al règim de Baixar al-Assad.

També hi ha proves d'ús d'armes incendiàries i atacs químics dirigits a dos municipis de Guta, on els metges reporten símptomes que concorden amb l'exposició a organofosforats o el clor.

"A tots els que es troben a fora de Guta, viuen en pau i amb confort... M'agradaria dir-los que els nens, les dones, les persones grans i els nens moren avui davant dels ulls del món", ha dit un treballador humanitari.

Fonts de l'ONU han reconegut que no es podrà lliurar l'ajuda prevista. Un comboi que havia d'entrar avui a Guta va haver de fer marxa enrere ràpidament davant els bombardejos. L'enviament portava menjar que ja no es va poder descarregar dilluns quan els combats van obligar a abandonar l'intent de fer entrar ajuda humanitària a la zona.



Per als civils orientals de Guta, atrapats en refugis subterranis sense aliments ni aigua, el dilema és constant: sortir a buscar subministraments arriscant la vida o quedar-se amagats sense poder menjar.

Metges sense Fronteres (MSF) calcula que en les dues primeres setmanes d'ofensiva del règim de Baixar Al-Assad han mort 1.005 persones i 4.829 han resultat ferides. A més, els subministraments mèdics segueixen sent molt limitats a la zona i els hospitals no s'han lliurat de les bombes.

En menys de dues setmanes, l'exèrcit sirià s'ha apoderat de gairebé totes les terres agrícoles de l'est de Guta, amb bombardejos incessants i atacs aeris, i ha deixat només la meitat del territori encara sota control insurgent.