Mèxic fa història amb la victòria de López Obrador

La tercera sí que ha estat la vençuda. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha guanyat les eleccions presidencials a Mèxic i ho ha fet amb una sobrada victòria. Encara falten els resultats oficials, però només ha calgut el primer anunci dels sondejos a peu d'urna perquè els seus rivals, José Antonio Meade (PRI-PVEM-Panal) i Ricardo Anaya (del PAN-PRD-MC), candidats dels dos partits que històricament han governat el país, acceptessin la seva derrota. Avui és un dia històric per a Mèxic.

Segons els primers resultats publicats per l'Instituto Nacional d'Estadística (INE), amb un 19,9% escrutat, AMLO compta, de moment, amb més de la meitat dels vots, en concret, el 52.11%; Anaya, amb el 24.4%; i Meade, amb el 14.8%.

A les 20 h, hora local (les 3 h de la matinada a Barcelona), la consultora Mitofsky ja havia anunciat al canal Televisa els primers resultats: del 43 al 49% per a AMLO; del 23 al 27% per a Anaya; i del 22% i 26% per a Meade. No han passat ni cinc d'aquest anunci que Meade ha sortit davant dels mitjans per reconèixer la seva derrota. No ha donat xifres, només ha dit que no l'afavorien els resultats i que tot indicava que López Obrador era el clar favorit de la jornada. Un anunci sense precedents que prové del partit fins ara governant, acusat en múltiples eleccions passades de frau i que en aquests moments acaba la seva gestió amb el suport popular més baix, ja que només el 20% dels mexicans aprova l'administració d'Enrique Peña Nieto i es converteix, així, en el president pitjor qualificat dels últims anys, segons el diari Reforma. "En democràcia es guanya i es perd", ha dit René Juárez Cisneros, la líder nacional del PRI. El discurs i l'hora del reconeixement han estat sorprenents. Estratègic, potser, per a un partit que ara presumeix de ser exemple de democràcia.

Després d'escoltar les paraules de Meade, els simpatitzants de López Obrador han donat per guanyats els comicis: la frase " Ya ganó El Peje" (sobrenom que rep AMLO) ha començat a viralitzar-se a les xarxes socials.

Tot ha estat tan evident que, poc després del candidat del PRI, Anaya també ha comparegut davant de les càmeres per acceptar els resultats i anunciar que la victòria era de López Obrador. "La informació dels resultats que tinc m'indica que la tendència afavoreix Andrées Manuel López Obrador. L'he trucat fa uns minuts i, igual que he fet via telefònica, reconec el seu triomf, el felicito i li desitjo el major dels èxits pel bé de Mèxic", ha dit Anaya. Un altre anunci històric per a Mèxic.

La celebració al Zócalo

Es preveu que l'Institut Nacional Electoral (INE) anunciï els resultats oficials d'aquí dues hores, però almenys la meitat dels mexicans ja estan de festa i a la Ciutat de Mèxic molts s'estan dirigint cap al Zócalo, al centre històric de la capital mexicana. Ja no hi ha dubtes per a ningú.

Mèxic inicia ara una nova era democràtica amb grans reptes després d'anys de molta violència i sang, de nombrosos escàndols de corrupció i d'una creixent pobresa i desigualtat. "Ara només falta [que el partit de López Obrador] governi bé", opina Myrna Romero, internacionalista, de 34 anys.

Tot indica que AMLO i la seva formació, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), també han arrasat a nivell estatal. Per ara, els resultats preliminars situen aquest partit com a guanyador en 6 dels 9 estats en disputa: Ciutat de Mèxic, Tabasco, Morelos, Chiapas, Puebla i Veracruz.

Els resultats del Congrés, format tant per la Cambra dels Diputats com pel Senat, encara estan pendents, però sembla que Morena també hi podria guanyar la majoria.

Morena és una formació relativament nova a Mèxic. El partit va sorgir després de la derrota de López Obrador davant el priista Peña Nieto en les darreres eleccions presidencials, que són cada sis anys. Alguns el situen a l'esquerra, però es tracta d'un conglomerat de diverses ideologies. Una de les seves aliances més polèmiques és la que té amb el Partido Encuentro Social, un moviment evangelista conservador.