Mèxic vota un nou president amb l'ànsia de passar pàgina a la corrupció i la violència

Uns 89 milions de mexicans estan cridats aquest diumenge a les urnes en unes eleccions transcendentals en què per primer cop hi ha una possibilitat real d'enterrar el bipartidisme que durant dècades han protagonitzat el PRI i el PAN. Els sondejos donen com a clar favorit el candidat de l'esquerra Andrés Manuel López Obrador, líder del moviment Morena. Els col·legis no tancaran fins a la 1 de la matinada, hora catalana.



De moment, l'autoritat electoral mexicana ha informat que en les primeres hores de col·legis oberts la jornada transcorre sense incidents tot i els retards, de més d'una hora, que s'han registrat en l'obertura de milers de meses electorals. Una de les grans preocupacions d'aquest dia és que Mèxic pateix una onada de violència, amb xifres rècord d'homicidis i atacs als candidats.

Fidel al seu costum de matinar, López Obrador, conegut per les sigles d'AMLO, ha arribat abans que el col·legi obrís i ha hagut d'esperar-se 90 minuts abans de votar. El candida t s'ha mostrat confiat que guanyarà i podrà "iniciar la quarta transformació en la vida pública del país", després de "la independència, la reforma i la revolució".



"Es decideix entre continuar com sempre o un canvi veritable", ha dit el polític mexicà, que ha assegurat que aquest canvi serà "profund". "Volem desterrar del país la corrupció, que és el principal problema de Mèxic", ha afirmat.

A banda de l'elecció del nou president, els electors han de renovar 3.400 càrrecs públics de diversos nivells de les administracions: 128 senadors, 500 diputats, vuit governadors i el cap de govern de la Ciutat de Mèxic.