Milers de russos es manifesten contra la reforma de les pensions impulsada per Putin

Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Rússia per protestar contra la reforma de les pensions que pretén impulsar Vladímir Putin i que preveu augmentar l'edat de jubilació dels 60 als 65 anys per als homes i dels 55 als 60 per a les dones. L'esperança de vida a Rússia és de 66 anys per a ells i de 77 per a elles. Els detractors de la reforma denuncien que, quan els russos puguin cobrar la jubilació, ja estaran a punt de morir-se.

Els manifestants, convocats pel Partit Comunista de Rússia, portaven banderes vermelles amb la falç i el martell, i pancartes que deien: "Fora les mans de les nostres pensions!" o "Govern, dimissió". Una gran pancarta encapçalava la marxa amb el següent lema: "La restauració del socialisme és la salvació de Rússia".

Dimecres Putin va fer una al·locució televisada -el format que utilitza per fer els anuncis importants, felicitacions o per reaccionar a les males notícies- per argumentar per què és necessari reformar el sistema de pensions al país, i anunciar que l'edat de jubilació de les dones s'elevaria als 60 anys, i no pas als 63 com la reforma preveia inicialment. D'aquesta manera, el cap del Kremlin intentava apaivagar el descontentament popular. Durant aquest estiu s'han multiplicat les manifestacions contra la reforma i els índexs de popularitat del president rus han caigut de forma aclaparadora.

Però ni la voluntat de Putin de ser més benèvol amb les dones ha servit per acabar amb el rebuig dels russos a la reforma, com ha quedat demostrat aquest diumenge. "He vingut a la protesta pel futur dels meus fills i dels meus nets", ha explicat una de les manifestants, Neli Nikolàieva, de 79 anys, que s'ha declarat desencantada amb Putin.

"No confiem en el govern i hi confiarem menys si aprova la reforma", ha advertit el líder del Partit Comunista, Guennadi Ziugànov. Per la seva banda, el diputat i responsable d'aquesta formació a Moscou, Valeri Rashkin, s'ha mostrat convençut que Putin haurà de fer marxa enrere: "El Partit Comunista i milions de ciutadans s'oposen a la reforma. Hi ha dues postures i guanyarà el poble. Nosaltres som milions, i ells, només uns quants", ha dit.