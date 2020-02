L'herència de Mubàrak evidencia el fracàs de la Primavera Àrab

Durant els seus últims anys de vida, Hosni Mubàrak va poder gaudir de l'afecte de la seva família i seguidors. Es van veure fins i tot fotografies de l'exautòcrata, que havia governat Egipte durant tres dècades, en un balneari mediterrani amb una de les seves netes als genolls. Els seus fills, considerats pàries per molts egipcis, apareixien en clubs nocturns amb famosos jugadors de futbol. El mes passat, quan s'acostava la seva mort, el seu net Omar va publicar una foto a Instagram on se'l veia fent un petó al front del seu avi. "Amb molt d'amor i estima", deia, acompanyat d'un cor, emocionat.

El reconfortant final del rais contrasta amb els últims dies del seu successor com a president d'Egipte, Mohammed Mursi. Tot i que va ser escollit democràticament el 2012, va ser expulsat un any més tard i enviat a una presó de màxima seguretat, on se li van negar els medicaments que necessitava i les visites familiars amb regularitat. Va morir l'any passat després de desplomar-se dins de la seva cel·la en un tribunal.

La diferència en el destí dels dos homes posa de relleu la complexa tasca que afronten els egipcis per valorar el llegat de l'expresident, que els divideix en la seva mort igual que ho va fer en vida. Mubàrak, que va morir dimarts als 91 anys, ha estat enterrat en un funeral d'estat aquest dimecres al Caire amb tots els honors.

Les creixents esperances de democràcia i de reforma que va desencadenar el derrocament de l'exdictador durant la Primavera Àrab del 2011 han estat esclafades pel president actual, el general Abdel Fattah al-Sissi. Això ha provocat que alguns egipcis hagin acabat anhelant un govern com el que tenien, regit per aquell a qui un cop van menysprear. "Era un lladre, però era un home de veritat i mai va humiliar Egipte, a diferència del que passa en aquests dies foscos", va dir un egipci a Twitter després que el govern confirmés la seva mort.

Les reaccions entre els egipcis són molt variades. Alguns estan indignats perquè ha acabat els seus dies plàcidament. "Hauria d'haver estat a la presó o la Haia. En comptes d'això s'ha beneficiat del sistema judicial destrossat que va deixar", deia l'economista Mohammed El Dahshan a Twitter.

D'altres, però, mostraven indiferència. Taker Soliman, germà d'un dels 800 assassinats per les forces de seguretat egípcies durant les protestes contra Mubàrak el 2011, diu: "Després de nou anys ja és igual, la revolució no va assolir res, les seves demandes han quedat destrossades i el 90% dels egipcis les han oblidat. Li poden fer a Mubàrak el tipus de funeral que vulguin".

Un tribunal va condemnar l'expresident a cadena perpètua el 2012 pel seu paper en la mort de manifestants a les protestes durant la Primavera Àrab, però va ser absolt en un nou judici. Els cassos de corrupció de membres del seu govern i de dos dels seus fills, Alaa i Gamal, també van quedar en no res.

El seu retir va començar en realitat al 2017, quan va ser alliberat de l'hospital militar del Caire i va tornar a casa seva, a l'elegant barri d'Heliòpolis. En aquells moments molts dels joves que havien ajudat a expulsar Hosni Mubàrak el 2011 havien estat empresonats o forçats a l'exili pel president Al-Sissi.

La tardor passada, el rais va sortir en un vídeo publicat a YouTube parlant sobre la guerra del 1973. Era la primera entrevista després de la seva destitució. El maig passat va conversar amb un periodista de Kuwait sobre la política exterior durant el seu mandat, inclosos els seus esforços per evitar la invasió de Kuwait per part d'Iraq el 1991. Malgrat tot, el que va cridar l'atenció dels egipcis va ser una foto de l'entrevista en què es veia Mubàrak, molt elegant, en una luxosa habitació i parlant tranquil·lament com quan estava en el poder. La fotografia, publicada a Twitter, portava fins i tot l'autògraf de l'exmandatari.

La seva mort va ser molt sentida pels líders d'Israel i Palestina, protagonistes d'un conflicte que va ser la seva gran preocupació durant els anys que va ser president. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, el va qualificar d'"amic personal", mentre que el president Mahmud Abbas va dir que "el president Mubàrak es va passar tota la vida servint la seva pàtria i defensant les causes justes d'arreu del món, sobretot la del poble palestí".

Per a l'actual president egipci, Al-Sissi, Mubàrak és una figura complexa: un líder derrocat pel poble però que, com ell, tenia el suport de l'exèrcit. Andrew Miller, del Projecte per a la Democràcia a l'Orient Mitjà, creu de fet que el principal llegat de Mubàrak és el govern amb mà de ferro de l'actual president: "Al-Sissi és pitjor que Mubàrak en molts aspectes, però sense Mubàrak no hi hauria hagut cap Al-Sissi. Aquest és el llegat de Mubàrak".