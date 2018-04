Neix una campanya per mostrar suport al poble veneçolà

La situació que viu Veneçuela s'enquista i s'agreuja cada dia que passa. La inestabilitat política, social i econòmica que sacseja el país des de fa mesos, ha desencadenat una crisi humanitària que afecta a milers de ciutadans. "Ha arribat l'hora d'alçar-se per demostrar al poble veneçolà que no estan sols i que els llatinoamericans no toleraran que el govern de Nicolás Maduro segueixi negant la devastadora crisi de drets humans i humanitària que s'està vivint dia a dia". Són paraules del cantautor argentí-veneçolà, Ricardo Montaner, que també fa seves l'organització Human Rights Watch (HRW), que ha presentat aquest dilluns una campanya per mostrar suport als ciutadans veneçolans.

Sota el títol #TodosConVenezuela, Montaner i HRW volen mobilitzar persones d'arreu del món, especialment de Llatino-Amèrica, perquè alcin la veu i protestin pel calvari que viuen els seus veïns.

"Amèrica Llatina és un veïnat, el món és un veïnat. Hem d'estar preocupats pels nostres veïns", diu el cantant a l'inici del vídeo que presenta aquest moviment. A través del portal de la campanya, tal i com detalla HRW, es poden enviar tuits per exigir a alguns presidents llatinoamericans que facin front a Maduro i que, per tant, se sumin als països de la regió que ja han mostrat el seu desacord amb la postura del líder veneçolà, a qui, entre d'altres, se l'acusa de perpetrar diversos abusos contra els seus opositors.

El pueblo venezolano ya ha sufrido demasiado. Súmate a la campaña de @hrw y @montanertwiter para mostrar que estamos #TodosConVenezuela y presionar para que todos los gobiernos de la región le hagan frente a @NicolasMaduro, que sigue negando la realidad: https://t.co/AUO525lwoA pic.twitter.com/EdwERW6QVq — Tamara Taraciuk (@TamaraTaraciuk) 9 d’abril de 2018

Tant l'organització, que té un paper actiu en la denúncia del conflicte, com Ricardo Montaner clamen contra l'actitud d'aquells líders que "mantenen una postura indefinida o, encara pitjor, romanen en silenci davant la dramàtica realitat veneçolana".

La campanya arriba, doncs, poc abans de la Cimera de les Amèriques, a Lima, on els governs de la regió es reuniran el proper 13 i 14 d'abril per tractar diversos temes, entre els quals s'hi troba la situació de Veneçuela. La presentació d'aquesta mobilització es presenta, també, 10 dies abans de l'aniversari de la primera protesta massiva que va ser brutalment reprimida el 2017. "Veneçuela viu una crisi catastròfica i necessita ajuda", diu Montaner, que llança un missatge per mobilitzar la ciutadania i fer córrer el missatge: "Convoca els teus amics, fem-ho junts".

Inestabilitat total

El govern veneçolà, ara amb Nicolás Maduro al capdavant, ha aniquilat les institucions governamentals independents que puguin frenar el poder executiu. També castiga i persegueix els crítics i opositors, que són detinguts i processats arbitràriament i, en alguns casos i tal i com apunta HRW, fins i tot torturats.

Durant les protestes, centenars de persones han perdut la vida i centenars més n'han resultat ferits. La violència i la repressió s'ha apoderat de les mobilitzacions contra Maduro, i les forces d'autoritat castiguen amb duresa els manifestants.

La salut i l'alimentació són altres dos factors que evidencien la gravetat de la situació. "Els índexs de mortalitat infantil i mortalitat materna s'han disparat, el poble està passant gana, i els malalts no tenen accés a les medicines més bàsiques", explicava en un informe Human Rights Watch. Les dades són significatives. L’any passat, per exemple, el 64% dels veneçolans van perdre 11 quilos de mitjana, i dos terços dels veneçolans asseguren que se’n van a dormir sense haver menjat prou per calmar la gana.

Per contra, i tal i com apunta HRW, el govern veneçolà, que n'és el responsable, nega sistemàticament la crisi humanitària que pateixen els veneçolans.