Netanyahu aprofita un acte sobre l'Holocaust per carregar contra l'Iran

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha proposat aquest dijous crear un fòrum internacional amb la participació dels sis membres permanents del Consell de Seguretat de l'ONU per combatre l'antisemitisme arreu del món. Les accions i els atacs antisemites han experimentat els últims anys un notable creixement a Occident, incloent-hi els països d'Europa i els Estats Units. Uns minuts després, el president de França, Emmanuel Macron, ha sigut el primer a subscriure la proposta.

La iniciativa l'han llançada durant la cerimònia central del Fòrum Mundial de l'Holocaust que ha tingut lloc al Museu de l'Holocaust de Jerusalem coincidint amb el 75è aniversari de l'alliberament del camp d'extermini nazi d'Auschwitz, on van morir centenars de milers de jueus i no jueus d'Europa. L'acte ha reunit mig centenar de caps d'estat i de govern d'arreu del món, entre ells el rei d'Espanya, Felip VI, però també els presidents de França, Alemanya, Itàlia, Portugal o l'Argentina.

El president d'Israel, Reuven Rivlin, ha qualificat l'antisemitisme de "malaltia que amenaça la societat per dintre" i a la qual cap democràcia és immune. Ha rebutjat la tesi que diu que Israel es va crear com una "compensació per l'Holocaust", argumentant que aquest estat "és la pàtria del poble jueu, d'on venim i on tornem". "L'antisemitisme és una malaltia crònica [...], però Israel sempre serà una garantia per a la comunitat jueva d'arreu del món", ha insistit.

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha comparat Auschwitz amb la "foscor" i Jerusalem amb la "llum", els dos pols que representen "el més baix i el més alt de la humanitat". Ha fet una encesa defensa de l'existència d'Israel com a refugi de qualsevol jueu del món que vulgui emigrar a aquest país, una idea que repeteixen els líders jueus d'Israel i la diàspora.

També ha agraït l'enorme esforç i sacrifici que els aliats van fer durant la Segona Guerra Mundial i que va costar desenes de milions de vides. "Sense aquestes víctimes, avui no seríem vius", ha destacat. En aquest sentit, el president Putin també ha recordat el sacrifici dels soviètics durant el conflicte amb els nazis, recalcant que la Unió Soviètica va ser amb diferència el país que més va perdre a la guerra.

Dures paraules contra l'Iran

En el seu discurs Netanyahu ha fet referència al conflicte amb l'Iran i ha lamentat que la comunitat internacional no s'hagi unit contra la república islàmica. L'Iran constitueix l'eix central de la política exterior israeliana en aquests moments, de manera que les dures paraules de Netanyahu no han sorprès ningú, tot i que a la sala hi havia mandataris de països europeus que busquen una sortida diplomàtica i no militar al conflicte iranià.

Com era d'esperar, el vicepresident dels Estats Units, Mike Pence, ha sigut l'únic mandatari que ha participat en la cerimònia que també ha carregat contra el país persa: "El món ha de posicionar-se contra l'Iran, l'únic país del món que nega l'Holocaust i que amenaça amb esborrar Israel del mapa", ha dit.

El president Putin ha insistit que el 40% de les víctimes dels crims nazis van ser ciutadans soviètics: "La Shoah va ser i encara continua sent una profunda ferida entre nosaltres que sempre recordarem". La "solució final", o sigui, l'extermini de tots els jueus europeus, va ser "un dels punts més baixos de la història humana", ha afegit.

Però Putin no ha parat aquí, perquè a continuació ha acusat els col·laboradors amb el nazisme de ser pitjors que els mateixos nazis. "Recordeu que hi va haver col·laboradors d'aquests actes terribles i que la seva crueltat va superar la brutalitat nazi. No només els nazis, sinó també els col·laboradors de molts països europeus, van treballar als camps d'extermini", ha afirmat.

Per la seva banda, Pence ha dit: "Avui no només recordem l'alliberament d'Auschwitz, sinó també el triomf de la llibertat, la seva restauració en el lloc legítim entre les nacions. Recordem la llarga nit del passat, els seus supervivents i les seves cares. A Jerusalem, diem amb una sola veu «Mai més »".