Nicolás Maduro treu cinc zeros als preus de tots els productes

“Perdoni, però ¿vostè sap quant costa un cafè aquí?”, va preguntar el cambrer amb cara d’estupefacció des de darrere de la barra de la cafeteria de l’Hotel Pestana, a Caracas, quan li vaig demanar que em servís un cafè. Era principi de maig i aleshores un cafè costava 750.000 bolívars en aquell luxós hotel de cinc estrelles de la capital veneçolana, o sigui, uns 77 cèntims d’euro. Però a Veneçuela aquesta quantitat suposava tota una fortuna. Aleshores el salari mínim del país se situava en els 3,5 milions de bolívars -uns quatre cafès a l’Hotel Pestana- i un dòlar equivalia a 850.000 bolívars. Ara, tan sols tres mesos més tard, la moneda veneçolana està encara més enfonsada, i la hiperinflació, pels núvols: un dòlar equival ni més ni menys que a 5,9 milions de bolívars! Un simple pollastre costa 14,6 milions. Fa més embalum el feix de bitllets necessari per pagar-lo que el mateix pollastre.

“Les xifres amb tants zeros no caben a les caixes enregistradores ni a les calculadores”, explica l’economista Asdrúbal Oliveros per justificar que el president veneçolà, Nicolás Maduro, hagi decidit d’un dia per l’altre eliminar cinc zeros als preus de tots els productes i serveis del país amb l’objectiu de facilitar les transaccions econòmiques i comercials. Juntament amb aquesta mesura, ha posat en circulació una nova moneda que s’ha tret directament de la màniga: l’anomenat bolívar sobirà, que és legal des d’ahir. Això vol dir que si fins diumenge un pollastre costava 14.600.000 bolívars (dels antics), ara val 146 bolívars sobirans. El preu continua sent exactament el mateix, però sona millor: sembla que sigui més barat.

Un país paralitzat

El president de la Federació de Cambres de Comerç i Producció de Veneçuela (Fedecamaras), Carlos Larrazabal, va advertir ahir que les noves mesures econòmiques impulsades per Maduro no tenen ni cap ni peus i que si la situació continua així totes les empreses del país faran fallida. De fet, ahir el panorama a Veneçuela ja era apocalíptic. El país es va paralitzar: no van obrir ni les botigues, ni els bancs, ni tan sols les farmàcies. Tampoc circulava gairebé cap vehicle per Caracas. “Això sembla una ciutat fantasma”, explicava per telèfon Juan Carlos Villa, un transportista de la capital veneçolana. El govern veneçolà va decretar ahir un dia festiu perquè les entitats financeres poguessin fer el salt al bolívar sobirà. Però la població veneçolana ho va viure com un autèntic salt a l’abisme. Divendres Nicolás Maduro també va anunciar un increment del sou mínim al país a partir de l’1 de setembre: augmentarà fins a 180 milions de bolívars (1.800 bolívars sobirans), seixanta vegades més que el sou actual.

Cada vegada que el sou augmenta a Veneçuela també puja irremeiablement el preu de tots els productes. Des de divendres els veneçolans van embogir comprant tota mena d’articles de primera necessitat per por que el canvi de moneda deixés les botigues encara més buides del que és habitual, però sobretot per pànic que la hiperinflació els impedís fer cap compra en el futur. I no anaven errats. “Els preus s’han multiplicat per deu en només tres dies”, assegurava ahir a l’ARA Ivan Freites, representant de la Federació de Treballadors Petrolers de Veneçuela, que considerava que la situació del país és un despropòsit.

Ahir van entrar en circulació a Veneçuela vuit bitllets nous -el més petit és de 2 bolívars sobirans, i el més gran, de 500- i dues monedes: una d’un bolívar sobirà i una altra de 0,5. D’aquesta manera, el govern veneçolà pretén solucionar la falta endèmica d’efectiu al país. Des de fa mesos els veneçolans ho paguen absolutament tot amb targeta de crèdit, perquè l’augment constant dels preus fa impossible disposar de prou efectiu per fer cap transacció econòmica.

L’únic que la gent continuava pagant en efectiu, a causa del seu preu ridícul, era la benzina. Veneçuela és el país amb la benzina més barata del món. Un litre de gasolina costava 6 bolívars (dels antics) fins diumenge. Des d’ahir, val 0,00006 bolívars sobirans, un preu impossible de pagar amb la nova divisa: la moneda més petita en circulació serà de 0,5 bolívars sobirans. “A la pràctica vol dir que el cost de la gasolina també pujarà, perquè no tornaran el canvi a l’usuari”, es queixava ahir Freites.

Els partits de l’oposició i els sindicats han convocat per a avui una vaga de 24 hores perquè consideren que Veneçuela ara sí que està a un pas del col·lapse total.

Un vaixell hospital nord-americà per als veneçolans

El govern nord-americà va anunciar ahir que enviarà un vaixell hospital a les aigües de Colòmbia amb l’objectiu d’ajudar aquest país sud-americà a atendre les desenes de milers de veneçolans que arriben cada dia al seu territori fugint de la dramàtica situació econòmica i humanitària de Veneçuela. Les autoritats colombianes estan desbordades a causa d’aquesta crisi migratòria. En concret, els EUA enviaran a Colòmbia el vaixell USNS Comfort, que només disposarà de personal civil i té capacitat per a més d’un miler de pacients. A més, també té una dotzena de quiròfans, serveis de radiologia, un laboratori i una farmàcia.

L’ONU va demanar ahir que es respectin els drets humans dels veneçolans que fugen del seu país i que siguin tractats amb “dignitat”, en resposta a l’actuació de diversos països americans, que els estan tancant les fronteres.