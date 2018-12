Nits en blanc als passadissos per desencallar l’acord

El cap de negociacions de la Xina dorm amb sac de dormir i un antifaç al terra del passadís. El representant de l’Aràbia Saudita demana a la resta de delegacions dels països del grup àrab que canviïn els seus vols. Les negociacions sobre el canvi climàtic d’aquests dies a Polònia, conegudes com a COP24, s’han ampliat per poder arribar a un acord. S’havien d’acabar ahir però no hi haurà conclusions fins avui a la nit o demà a la matinada.

L’espai de la conferència s’ha tornat molt estrany. La gent aprofita per quedar amb vells amics i fer cafès asseguts als sofàs dels passadissos. La sala d’ordinadors està mig buida i sona música d’un càtering de fons. Els negociadors menys importants s’esperen xerrant, moltes vegades sense saber ben bé què passa. Van mirant les pantalles i veient com cada vegada les sessions plenàries es van posposant, a falta d’acord.

L’acció passa en altres llocs, a porta tancada, mentre la presidència de Polònia manté bilaterals amb molts dels països per arribar a un consens que permeti salvar els mobles.

Ahir a les tres de la matinada es va publicar l’últim text de negociació, que intentava tancar el reglament que ha d’implementar l’Acord de París. Molts països s’han queixat del contingut del document. El grup dels més pobres demana un acord ambiciós en transparència i finançament. Les illes del Pacífic, ja amenaçades per l’augment del nivell del mar, diuen que “o tot o res”, i que només signaran un acord complet, mentre que els països àrabs demanen que se’ls ajudi a fer la transició de la seva economia. Arribar a equilibrar totes les posicions és una feina diplomàtica llarga i pesada que no és visible als ulls dels observadors ni de la premsa.

La societat civil, crítica

La societat civil no s’està de res a l’hora de fer-se sentir. Ahir es va organitzar una protesta en què centenars de persones van ocupar les escales principals de l’edifici on es duen a terme les negociacions, amb unes pancartes enormes que deien: “¿En quin bàndol estàs, el de la gent o el dels contaminadors?” Grups de dones, comunitats indígenes, joves i, en general, tots aquells més afectats pel canvi climàtic han demanat als negociadors que arribin a un acord ambiciós. La societat civil té moltes queixes i alerta que el text no està a l’altura de la crisi climàtica actual. Segons l’informe del comitè d’experts en canvi climàtic més important del món, conegut com a IPCC, ens queden només dotze anys per rebaixar emissions dràsticament i, per tant, cal començar a actuar ja i de manera ambiciosa. Alguns creuen que ja és massa tard.

També critiquen el rol de la presidència polonesa, que és la que porta les negociacions. Moltes veus argumenten que la presidència no està ajudant a aconseguir que el resultat d’aquesta cimera sigui positiu. I és que, per exemple, no vol sentir a parlar de coses com accelerar la reducció de gasos amb efecte hivernacle.

A més, aquesta COP ha quedat marcada per una gran controvèrsia, perquè les principals empreses de carbó i refineries poloneses són les que han patrocinat la cimera contra el canvi climàtic. Es parla dels conflictes d’interès del govern polonès, cosa que ja havia passat en l’última cimera que va organitzar Polònia el 2013.

En el moment d’acabar aquest article, la plenària de la cimera ja s’havia posposat deu hores. La gent es preparava per a una nit llarga, se n’anava a sopar o es posava pantalons còmodes. Queda molta feina.