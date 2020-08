No hi ha sorpresa i Lukaixenko guanyaria les eleccions a Bielorússia

No hi ha hagut sorpresa. Malgrat les esperances que havien posat part dels bielorussos que la principal candidata opositora, la professora d’anglès Svetlana Tikhanóvskaia, pogués destronar el president Aleksandr Lukaixenko després de 26 anys de poder, sembla que Bielorússia haurà d'esperar. Els sondejos a peu d’urna, segons la televisió estatal bielorussa, donen la victòria a l'actual president –considerat, per alguns, "l'últim dictador d'Europa"– per un aclaparador 80% dels vots, mentre que Svetlana Tikhanóvskaia té un 6,8%. Un 9,2% dels vots serien en blanc.

La presidenta de la Comissió Electoral Central ha demanat als candidats que respectin els resultats i felicitin wls guanyadors, però arreu del país, especialment a la capital, Minsk, diversos manifestants estan sortint al carrer per denunciar que els comicis han sigut manipulats. La tensió és palpable i s'han produït enfrontaments amb la policia, que està responent a les protestes amb tota brutalitat. Des del país europeu, arriben imatges d'uniformats disparant suposadament pilotes de goma contra la multitud. També tirant gasos lacrimògens. S'espera una nit moguda.

De fet, al matí l’oposició ja estava organitzant protestes a través de les xarxes socials per respondre a una possible filtració dissabte dels resultats de les eleccions de diumenge. Per fer front a possibles manifestacions, el govern havia desplegat nombrosos efectius i vehicles tant de l’exèrcit com de la policia. Segons alguns grups de Telegram de l’oposició, no es pot entrar ni sortir de Minsk i el centre de la capital està bloquejat per les forces de seguretat.

Durant la jornada electoral, en diversos col·legis electorals, especialment a la capital, s'han format cues extenses de persones que esperaven per poder votar. Sobretot de cara a la tarda, ja que Tikhanóvskaia va demanar als seus seguidors que s’esperessin cap al final de la jornada electoral per votar. Segons defensava la candidata opositora, així ja s'assegurava que és més difícil manipular els resultats electorals.

En canvi, el resultat ha sigut que molts ciutadans no han pogut finalment dipositar el seu vot a les urnes. Així ho corroboren alguns observadors independents, que apunten que en diversos col·legis electorals de Minsk la participació a les urnes ha excedit el 100%. Els mateixos observadors han tingut moltes dificultats per treballar i prop d'una cinquantena han sigut detinguts per les autoritats.