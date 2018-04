“Lula és innocent, és un perseguit polític”. Dilma Rousseff ha començat una gira internacional per buscar suports per a la causa de l’expresident brasiler. Ahir va ser al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per pronunciar la conferència Brasil, estat d’excepció i democràcia amenaçada, i va defensar amb contundència el carismàtic polític, el més popular ara mateix al país. Va dir que és víctima d’una conxorxa política, judicial i mediàtica per evitar que en les eleccions de l’octubre guanyi un tercer mandat. Les enquestes el situen com el favorit, amb el 36% de la intenció de vot, malgrat que en els últims quatre anys el seu nom s’ha barrejat amb el gran escàndol a la petroliera estatal Petrobras. Un cas que, de fet, ha embrutat tota la política brasilera.

No fa ni una setmana que Rousseff acomiadava a les portes de la presó el seu vell camarada i amic Luiz Inácio Lula da Silva, que ha començat a complir dotze anys i un mes de condemna per corrupció passiva. No obstant això, ningú del Partit dels Treballadors (PT) vol pensar en una alternativa. Tampoc l’expresidenta, que s’ha descartat per optar-hi. Considera la marca Lula imbatible i el veu com l’únic capaç d’acabar el que ella va deixar a mig fer l’agost del 2016, quan un impeachment la va desallotjar del govern. “No tenim pla B. Lula és el nostre candidat”, va dir en ser qüestionada sobre què passarà si quan comenci la campanya electoral al mes d’agost els tribunals ratifiquen que queda inhabilitat per a la cursa. El convenciment que el nom de Lula serà a les paperetes es basa en el fet que cada cop hi ha més jutges favorables a mantenir un acusat en llibertat fins que no ha esgotat una segona instància. En el fons, dins la formació hi ha el temor que si Lula és inhabilitat com a candidat els jutges acabin atenent els seus recursos. I llavors ja seria massa tard i el PT perdria l’opció de recuperar per les urnes el que una votació al Senat li va treure.

El cop parlamentari

En un auditori ple d’incondicionals que van cantar el seu nom al crit de “Guerrera de la pàtria”, l’expresidenta va parlar d’una crisi democràtica al seu país sense precedents des de la dictadura militar que tant ella com Lula van combatre en la clandestinitat. El que hi ha en marxa al país és un “cop parlamentari”, va dir, que té en la detenció i empresonament de Lula una segona fase. La primera va ser la destitució de Rousseff arran de l’ impeachment, que va situar el seu vicepresident, Michel Temer, al capdavant del govern. Rousseff, però, no ha sigut processada judicialment i només va ser acusada per haver maquillat el pressupost públic, mentre que més de la meitat dels senadors estan implicats en corruptel·les. Autodescartada per ser candidata a la presidència, va afirmar que esperarà fins a l’arrencada de la campanya electoral a l’agost per decidir si serà candidata a senadora.

En el seu relat, les elits brasileres, que han controlat el país, no han acabat de pair les polítiques del PT, que van demostrar al món que “es pot créixer econòmicament i distribuir renda i riqueses”. L’inici del segle XXI va suposar, és cert, el despertar d’un país exportador de primeres matèries i petroli, capaç de treure de l’absoluta pobresa 30 milions de ciutadans i reduir les desigualtats. Això, explica, no l’hi van perdonar les classes dominants del país, que sempre van veure Lula i els seus com uns radicals i ara veuen que una eventual victòria electoral desmuntaria les mesures aprovades per Temer en nou mesos de govern.

Segons Rousseff, el Brasil té tres grans empreses públiques que l’actual executiu, en no tenir “prou força política”, no s’ha atrevit a privatitzar però sí a descapitalitzar, fidel al mantra liberal de “menys estat”. Per contra, la dirigent progressista va sostenir que només Lula pot revertir el sistema vigent perquè més enllà de representar el PT “representa els que precisen de l’estat”, és a dir, “dels que s’han quedat enrere socialment”.