Nova Zelanda donarà 10 dies de baixa remunerada a les víctimes de violència masclista

El Parlament de Nova Zelanda ha aprovat un projecte de llei que garanteix que les dones víctimes de violència domèstica tinguin un permís laboral remunerat durant deu dies que l'empresa no podrà descomptar de les seves vacances o baixes per altres motius. La mesura, impulsada per la diputada verda Jan Logie, pretén ser una eina per "acabar amb la violència" i un impuls perquè la por a perdre la feina o patir represàlies no faci que les dones no denunciïn els seus agressors. El text ha comptat amb 63 dels 120 representants i serà, quan acabi tot el procés, el segon text d'aquestes característiques que es posa en marxa, després del pas que va fer Filipines el 2004 i que diverses províncies del Canadà també n'hagin tirat endavant.

L'aprovació no ha sigut un camí fàcil a Nova Zelanda, que compta amb la primera ministra que ha donat a llum en l'exercici del càrrec però també amb una de les taxes més altes de violència domèstica dels països occidentals. El Partit Nacional, amb més escons i el més gran de l'oposició, s'hi ha negat tradicionalment sota els arguments que suposarà un sobrecost excessiu per a les petites i mitjanes empreses i que pot representar una barrera per a les dones, ja que les empreses es negaran a contractar segons quins perfils sospitosos de patir violència. Per contra, especialistes citats per mitjans locals afirmen que les dones que se senten protegides són més productives.

La diputada ecologista ha estat lluitant durant set anys per incorporar al cos legislatiu aquest permís remunerat, que es planteja com una manera de donar temps i tranquil·litat a les dones que han denunciat les seves parelles o exparelles. La impulsora entén que amb aquests deu dies les dones podran atendre els tràmits judicials o començar una nova vida lluny del seu maltractador en cas que decideixin canviar de domicili o de ciutat. Per evitar discriminacions, la llei indicarà quines són les pautes que hauran de seguir les empreses perquè les dones no se sentin assenyalades ni menystingudes en els seus llocs de treball.

El text apunta que les dones no hauran de presentar cap prova sobre les seves circumstàncies personals a la direcció de l'empresa que l'acrediti com a víctima, i que podran sol·licitar condicions més flexibles per reforçar la seva seguretat en cas que temin per la seva integritat física. En aquest sentit, el projecte assenyala que les companyies hauran de respondre ràpidament amb un canvi del lloc de treball o una modificació de les adreces i contactes que la treballadora utilitzi en el seu entorn laboral.

En la votació del projecte de llei, la diputada Logie ha assegurat que Nova Zelanda inaugura "una nova era" per donar una resposta nova a una plaga que encara es manté oculta, ja que, ha dit, les denúncies amaguen entre el 70% i 75% dels abusos reals. "Tenim un problema, i no el solucionarem si continuem centrant tots els nostres recursos i esforços en el que passa després de la trucada de la policia", ha subratllat, segons recull la premsa nova zelandesa. El text entrarà en vigor l'abril de l'any vinent.

Els grups de defensa dels drets de les dones han aplaudit la iniciativa perquè asseguren que les dones guanyen suport a l'hora de començar una nova vida i, sobretot, referma l'obligació de les empreses a protegir les seves treballadores en risc.