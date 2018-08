L’OMS alerta d’un possible tercer brot de còlera al Iemen

Malgrat l’oblit i el silenci internacional, la realitat que es viu al Iemen, un país martiritzat per la guerra civil que va esclatar el 2014, és esfereïdora. La violència no ha cessat, i bona part de la població està en una situació d’emergència humanitària: sense accés a l’alimentació ni als medicaments. Tant és així que ahir l’Organització Internacional de la Salut (l’OMS) va advertir que el país estaria a punt de tornar a viure una onada de còlera, una epidèmia que ara presenta més d’un milió de casos sospitosos i que s’agreuja per les elevades taxes de desnutrició i la manca d’ajuda humanitària als civils. Es tractaria, doncs, del tercer brot que afecta aquesta república, situada al sud de la península aràbiga, des que va començar el conflicte.

“Hem tingut dues importants corbes d’epidèmia de còlera els últims anys, i les dades de les últimes setmanes mostren una tendència que suggereix que podríem estar a punt d’una tercera”, va dir en roda de premsa el subdirector general de l’OMS per a la preparació i la resposta a les emergències, Peter Salama, que va explicar que han observat “una tendència creixent de casos, particularment a Sanà i el seu voltant, i en alguns districtes de Hodeida”. Saben que una epidèmia d’aquesta magnitud és sinònim de més morts: “Els ciutadans simplement ja no tenen recursos físics per lluitar contra la malaltia”.

Per mirar de disminuir-ne els efectes, l’OMS va dir que caldria emprendre una campanya de vacunació entre el 4 i el 6 d’agost. Per aquest motiu va fer una crida ben clara: “Instem totes les parts enfrontades en el conflicte a actuar d’acord al dret humanitari internacional i a respectar la petició de l’ONU i de la comunitat internacional d’un alto el foc durant tres dies complets perquè puguem vacunar la població civil”. Durant aquesta setmana, però, els bombardejos no s’han aturat. Molts tenien com a objectiu barris residencials on malviu la població civil, mercats, mesquites o centres mèdics que, precisament, lluiten per combatre els casos de còlera. “Centenars de milers de persones [malaltes de còlera] depenien d’aquest centre per sobreviure”, va lamentar també ahir Lisa Grande, coordinadora humanitària de l’ONU al Iemen, després de l’enèsim atac a un hospital.