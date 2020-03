L'OMS adverteix que el confinament no acabarà amb la pandèmia

Missatge contundent del director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en la compareixença d'aquest dimecres al vespre a Ginebra. "Demanar a la gent que es quedi a casa i abaixar el moviment de la població és comprar temps i reduir la pressió sobre els sistemes de salut. Però, per si soles, aquestes mesures no extingiran les epidèmies. Fem una crida a tots els països que han introduït les mesures de confinament a utilitzar-les per atacar el virus".

Tedros Adhanom creu que així s'ha "creat una segona finestra d'oportunitat" i que ara cal utilitzar-la. Dependrà de la classe política, però, que els sacrificis que es demanen a la població, i el cost en termes econòmics i socials que tenen, serveixin de res.

Per això, ha instat a prendre sis mesures fonamentals: ampliar, formar i enfortir els serveis de salut pública; implementar un sistema per trobar tots els casos sospitosos a nivell comunitari; augmentar la producció, la capacitat i la disponibilitat de les proves de detecció del virus; identificar, adaptar i equipar les instal·lacions que s'utilitzaran per tractar i aïllar els pacients; desenvolupar un pla i un procés clar per a contactes en quarantena, i per últim centrar totes les accions del govern en suprimir i controlar el Covid-19.

Però les receptes de l'OMS en el món que sorgirà amb la fi o la relaxació de les mesures dràstiques imposades a 3.000 milions de persones, semblen una quimera, ja que suposen una inversió difícil de posar en pràctica.

Crítiques a Donald Trump

Amb les seves afirmacions, de fet, Tedros Adhanom admetia, implícitament, que mentre no arribi la vacuna, la humanitat haurà de conviure amb el coronavirus i haurà d'adaptar bona part dels seus hàbits a l'intent de minimitzar l'impacte d'una potencial nova onada. Una opinió que és, bàsicament, la mateixa que la del professor Neil Ferguson, de l'Imperial College de Londres, que amb els seus models matemàtics ja va advertir de la perillositat de propagació del Covid-19 a mitjans de febrer. En aquest sentit, Ferguson ha declarat aquest migdia al Parlament britànic que, superada l'actual fase, la clau per "recuperar una aparença de vida normal és fer més proves, i controlar i aïllar" els casos que apareguin.

D'altra banda, algunes de les afirmacions que ha fet el director general de l'OMS aquest dimecres al vespre es poden llegir com una crítica al president dels Estats Units, Donald Trump, i també al del Brasil, Jair Bolsonaro. El primer ha afirmat aquest dimarts que "a quest país no es va crear per estar tancat", i que espera que estigui de nou en marxa per Pasqua. El segon ha qualificat la plaga del coronavirus com poc més que una "gripeta i un refredadet".

Però Tedros Adhanom ha assegurat que "l'últim que necessita un país és obrir escoles i empreses [abans de temps per] només veure's obligat a tancar-los altre cop a causa d'un ressorgiment". Les mesures agressives per "trobar, aïllar, analitzar, tractar i rastrejar" els casos no només són "la millor manera i la manera més ràpida de sortir de les restriccions socials i econòmiques extremes, sinó que també són la millor manera de prevenir-les", ha dit.