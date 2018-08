L'ONU demana a Rússia, l'Iran i Turquia que evitin una nova matança a Síria

L'ONU ha traslladat aquest dijous a Síria i Rússia que vol que s'aturin els preparatius per a un atac definitiu contra Idlib –considerada l'última ciutat controlada pels opositors a Síria– i els ha demanat temps per explorar alternatives que evitin nombroses pèrdues de vides civils. En les últimes setmanes els bombardejos contra Idlib, ciutat situada al nord-oest de Síria, s'han multiplicat i circulen informacions que Rússia està concentrant a la Mediterrània la seva presència naval més important des que va començar la seva intervenció a Síria, el 2015.

"Si mirem un mapa, podem detectar que no és una coincidència", ha afirmat l'enviat especial de l'ONU a Síria, Staffan de Mistura. Rússia ha encès les alarmes en cridar obertament a un atac contra Idlib per "extirpar" els "terroristes" que hi ha allà. No obstant això, De Mistura ha demanat que no s'actuï amb pressa perquè els tres països que en els últims anys han sigut garants en treves o zones de distensió (l'Iran, Rússia i Turquia) puguin discutir sobre la situació actual.

De fet, Idlib és l'última zona de distensió que queda a Síria i a la qual es van dirigir, acompanyats de les seves famílies, els combatents de grups rebels que van ser vençuts en anteriors batalles, com la d'Alep o les més recents del sud de Síria. En aquest èxode s'hi van infiltrar membres de grups terroristes, en particular del Front al-Nusra, que sumarien unes 10.000 persones, ha precisat De Mistura, que ha situat aquesta xifra en el context de les 2,9 milions de persones que viuen actualment a Idlib.

Els civils paguen la guerra de Síria

"El dilema és com vèncer els terroristes i al mateix temps evitar un gran nombre de víctimes civils", ha indicat en una compareixença davant la premsa. L'enviat de l'ONU ha reconegut que és plenament justificable que Síria vulgui combatre els terroristes, però al mateix temps ha assegurat que res justificaria que s'utilitzés armament pesat en àrees densament habitades on la gent viu gairebé amuntegada.

Un altre risc que ha identificat l'enviat de l'ONU és que fins ara, quan efectius governamentals amb el suport de forces russes i iranianes anaven recuperant territori, s'oferia als opositors la possibilitat de traslladar-se a Idlib. "Però ara no hi ha un altre Idlib on puguin anar i seria una ironia que al final el que havia de ser una guerra pel territori a Síria acabi en una terrible tragèdia per als civils", ha afegit De Mistura.

Com a proposta concreta, l'ONU ha demanat a Síria que permeti l'establiment d'"un corredor humanitari creïble" per evacuar els civils. De Mistura s'ha ofert a acompanyar-los personalment com a senyal de garantia.

El record de la destrucció massiva d'Alep provocada la segona meitat del 2016 per l'ofensiva governamental –a la ciutat quedaven llavors mig milió de persones– fa témer el que pot passar a Idlib. Els temors se centren en la possibilitat que la població pateixi les conseqüències d'un nou atac amb armes químiques i, en particular, del gas clor.