L'ONU condemna l'atac contra l'autobús escolar al Iemen

El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha condemnat el bombardeig de la coalició liderada per l'Aràbia Saudita que ahir dijous va matar una trentena de nens al Iemen i ha reclamat una investigació independent sobre l'acció, que atempta contra les lleis de guerra de no situar la població civil com a objectiu militar.

En un comunicat, les Nacions Unides anuncien que Guterres "condemna" el bombardeig i fan una crida a les parts a respectar les seves obligacions sota la llei humanitària internacional, en particular les regles fonamentals de distinció, proporcionalitat i precaucions en els atacs.

El cap de l'ONU ha demanat que s'obri una "investigació independent i ràpida" sobre l'incident i ha reiterat a les parts del conflicte un final negociat després de tres anys i mig de guerra que ha ocasionat 10.000 morts, centenars de milers de desplaçats i un empobriment del país. Unicef ha documentat l'assassinat de més de 2.400 menors i 3.600 ferits i denuncia l'ús de nens soldats als fronts dels dos bàndols.

L'agència de les Nacions Unides per a la infància ha qualificat l'atac d'"horrible" que marca "un punt baix en la brutal guerra". En aquest sentit, Unicef ha reclamat que la matança sigui un "punt d'inflexió" per posar fi al conflicte que enfronta els insurgents xiïtes houthis, amb el suport de l'Iran, i el govern a l'exili, que rep l'ajuda de la coalició àrab, liderada per l'Aràbia Saudita i el finançament occidental. La implicació de les potències regionals ha convertit aquesta guerra inicialment de caràcter civil en una batalla d'interessos a gran escala per guanyar el control de la zona.

A més a més, Unicef ha denunciat que en les últimes setmanes un centre d'aigua i un altre de sanejament han sigut atacats a la ciutat d'Al-Hudeida, cosa que posa centenars de milers de persones en perill en dificultar el seu accés a aigua neta i augmenta el risc d'un nou brot de còlera.