L'ONU qualifica d'intent de genocidi la persecució dels rohingyes a Birmània

L'ONU considera que hi ha elements de "genocidi internacional" en l'operació militar que fa un any va dur a terme l'exèrcit birmà contra els rohingyes, i insta a investigar els responsables de les forces armades en un tribunal internacional. A més a més, critica la líder Aung San Suu Kyi, premi Nobel de la pau, per passivitat.

La missió d'investigació de l'ONU ha assenyalat en un informe que "els crims comesos a l'estat de Rakain, i la manera en què van ser perpetrats, són semblants en la seva naturalesa, gravetat i abast als que han permès establir un genocidi internacional en altres contextos". El document assenyala entre aquests factors un "context opressiu més ampli i la retòrica de l'odi" contra aquesta minoria musulmana, així com "declaracions específiques" d'alts responsables militars.

En concret, parla del general Min Aung Hlaing, que en l'auge de l'atac militar que va causar almenys 725.000 desplaçats a la veïna Bangladesh va declarar que el problema d'aquesta minoria era "una feina sense acabar" i que el govern tenia molt interès a "resoldre'l". L'informe també apunta a les polítiques d'exclusió per "alterar la composició demogràfica" de l'estat i al fet que s'hagués dissenyat un "pla per a la destrucció", acompanyat d'una "violència d'un abast extrem de brutalitat".

L'informe fa referència a la campanya militar que es va desencadenar després de l'atac d'insurgents de l'Exèrcit de Salvació Rohinya d'Arkan contra bases militars i policials, i que va produir una onada de desplaçats des del 25 d'agost del 2017. "Hi ha prou informació per investigar i processar alts funcionaris en la cadena de comandament de les forces armades, de manera que un tribunal competent pugui determinar la seva responsabilitat per un crim de genocidi a l'estat de Rakain", diuen els experts.

L'informe, que també ha investigat crims contra la humanitat en els estats de Kachin i Shan, ha elaborat una llista de presumptes autors de les atrocitats comeses contra els rohingyes. A més d'apuntar al general, també apunten al seu número dos, Soe Win, i a altres alts responsables militars. La llista s'ha posat a disposició de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans.

La líder 'de facto' birmana, Aung San Suu Kyi, també és criticada en l'informe per no utilitzar "el seu càrrec ni la seva autoritat moral per frenar o prevenir els fets".

Per tot això, els experts insten el Consell de Seguretat de l'ONU a portar el cas davant la Cort Penal Internacional o a crear un tribunal internacional especial per jutjar aquests crims. Mentrestant, apunten, cal crear un mecanisme independent i imparcial per consolidar, preservar i analitzar les proves reunides, i alhora imposar sancions individuals contra els presumptes responsables, a més d'establir un embargament d'armes sobre Birmània".