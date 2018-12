L’ONU crida a no subestimar la “urgència” de la lluita climàtica

La crucial cimera de l’ONU contra el canvi climàtic, la COP24, va arrencar ahir oficialment a Katowice (Polònia) amb una crida del secretari general de l’ONU, António Guterres, a no subestimar la “urgència” d’aquesta lluita. “El canvi climàtic està corrent més ràpid que nosaltres i hem de posar-nos al dia abans que sigui massa tard”, va dir, i va recordar que l’últim informe de l’IPCC, el grup de científics de l’ONU, alerta que només tenim una finestra de 12 anys per prendre mesures que evitin un escalfament global superior als 2º. Però els obstacles no són pocs. El mateix amfitrió de la trobada, el viceministre de Medi Ambient de Polònia, Michal Kurtyka, va admetre que “l’onada d’optimisme i cooperació global” que va permetre l’Acord de París el 2015 “s’ha trencat i ha caigut”. La marxa dels Estats Units de la taula de negociacions, tot i que tècnicament el seu equip encara és present a la COP24, ha portat també altres estats a reduir la seva ambició. L’ambient, doncs, no és el més procliu per a la tasca essencial de la cimera, que és aprovar un reglament d’aplicació de l’Acord de París.

Aprofitant la inauguració de la COP24, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar que el seu govern preveu reduir un 37% les emissions l’any 2030 i un 90% el 2050. Un compromís que va molt més enllà del que preveia l’anterior govern, però que, com denuncien les ONG, i com passa encara amb els compromisos de tots els països, és encara insuficient per evitar els pitjors efectes del canvi climàtic.

President de Nigèria: “Soc real, no soc un clon”

“Soc real, soc jo”. Així de contundent es va mostrar el president de Nigèria, Muhammadu Buhari, tip de sentir el rumor que una llarga malaltia ha posat fi a la seva vida i que ha sigut substituït per un doble. En una compareixença a Polònia, on assisteix a la cimera contra el canvi climàtic, el president va trencar el silenci per fer callar els milers de missatges que corren per les xarxes socials que en realitat un ciutadà del Sudan anomenat Jubril que s’hi assembla molt es fa passar per ell des del 2017. “Molta gent esperava que morís durant la meva malaltia. Soc real, soc jo. Aviat celebraré el 76è aniversari i estaré fort”, va davant una audiència que li va riure el comentari. Nigèria, la segona economia africana, està en precampanya, amb la vista posada en les eleccions del febrer, en què Buhari opta a la reelecció.