Obliguen a donar a llum una nena d’11 anys violada a l’Argentina

Li van haver de fer una cesària perquè el cos de la nena no estava prou desenvolupat com per tenir un part vaginal. I van haver de buscar dos metges privats de fora de l’hospital perquè cap dels facultatius del centre estava disposat a dur a terme aquella macabra intervenció. Una nena d’11 anys que havia estat violada per la parella de la seva àvia va ser obligada a donar a llum dimecres a la nit a l’Hospital Públic Eva Perón, a la província de Tucumán, al nord-oest de l’Argentina, malgrat que la nena havia dit reiteradament que volia interrompre el seu embaràs.

“Vull que em treguin això que m’ha posat el vell a dins”, van ser les paraules textuals de la nena, segons la història clínica adjuntada a la causa judicial que s’ha obert sobre el cas. El govern provincial de Tucumán, però, va ordenar a l’hospital que intentés “salvar les dues vides” -o sigui la del nadó i la de la nena-, segons va informar a través d’un comunicat oficial que va fer arribar als mitjans de comunicació.

L’avortament és legal a l’Argentina des de l’any 1921 en cas de violació o de risc de la vida de la mare. En aquests dos supòsits “no cal demanar intervenció del poder judicial ni consentiment de la junta mèdica”, va recordar ahir a l’agència Efe l’advocada Soledad Deza, de les associacions argentines Catòliques pel Dret de Decidir i Dones x Dones. És a dir, la petita d’11 anys podria haver avortat. De fet, un jutjat va corroborar la legalitat de la interrupció de l’embaràs en aquest cas. Diverses entitats de defensa dels drets humans, però, denuncien que l’administració va dilatar la intervenció perquè la nena pogués donar a llum.

De fet, l’embaràs de la nena d’11 anys es va detectar fa un mes, el 29 de gener, quan la seva mare la va portar a un centre d’atenció primària perquè la nena es queixava que tenia “mal de panxa”. La nena no sabia que estava embarassada, però aleshores ja estava a la setmana 19 de gestació.

Ja aleshores la nena va ser ingressada a l’Hospital Públic Eva Perón, on ha estat durant tot un mes. La nena va dir insistentment que volia que li “traguessin allò” de la panxa, i la seva mare va sol·licitar per escrit la interrupció de l’embaràs, segons informava ahir el diari argentí Clarín. Les associacions de defensa de drets humans denuncien que l’hospital va proporcionar medicació a la nena per accelerar la maduració del fetus, que diversos col·lectius pro vida van visitar-la per convèncer-la que fos mare, i que el mateix secretari del departament de Salut de la província de Tucumán, Gustavo Vigliocco, va anar a veure la nena i li va regalar una tablet. Vigliocco va declarar a l’emissora local Radio Con Vos que la nena estava en condicions de continuar amb l’embaràs perquè pesava més de 50 quilos.

Una nena amb cos infantil

Dimecres a la nit es va practicar la cesària a la nena. Cap metge de l’hospital públic va voler fer-la, i es va recórrer a dos facultatius privats. “Vam entrar a l’habitació i vam veure que la nena tenia un cos infantil, no desenvolupat. Estava jugant amb unes cadiretes de plàstic i se’m va encongir el cor”, va relatar a Clarín la ginecòloga Cecilia Outsset, que va participar en la intervenció malgrat que assegura que hi estava en contra. “La veritat és que [el part] no es podia fer per via vaginal perquè el seu cos no estava prou desenvolupat, i [la nena] no estava en condicions psicològiques pels abusos”, va explicar també la facultativa.

De moment no s’ha fet públic cap informe oficial sobre els estats de salut de la nena i el nadó després del part. El presumpte violador de la nena ha estat empresonat.