Olivier Faure anuncia el "renaixement" del Partit Socialista francès

La missió de reconstruir el Partit Socialista (PS) francès s'anuncia difícil per al seu flamant primer secretari, Olivier Faure. La formació ha celebrat aquest cap de setmana a Aubervilliers (al departament de Sena Saint-Denis) el seu 78è Congrés, que alguns han batejat, malèficament, com el de la temptativa de resurrecció.

Desprès del daltabaix dels resultats socialistes en les eleccions presidencials i legislatives d'ara fa gairebé un any, molts han donat el partit per mort. Faure, que aquest dissabte va ser oficialment elegit al capdavant del PS, prefereix parlar de renaixença socialista. "M'agradaria que us emportéssiu la convicció que aquest 8 abril va ser el primer dia del nostre renaixement", ha conclòs Faure en el seu discurs, desprès d'haver passat per un dels "períodes més difícils de la història recent" del PS francès.

De fet, el primer secretari ha comparat aquest congrés amb el d'Epinay del 1971, del qual François Mitterrand va sortir elegit. "Llavors ja ens veien més morts que vius", ha etzibat Faure durant el seu discurs d'una hora i mitja. Al cap de 10 anys, Mitterrand es convertiria en el primer president francès de la V República sortit de les files socialistes.

Amb l'elecció de Faure, davant d'altres socialistes amb més bagatge com Stéphane Le Foll, el partit posa el timó del PS en mans d'un gairebé desconegut per als francesos. De fet, la seva estratègia és no jugar la carta de la personalitat com han fet, en canvi, La República en Marxa amb Emmanuel Macron o el Front Nacional amb Marine Le Pen. Així ho va explicar el mateix Faure: "Ells creuen en el seu destí individual; jo crec en el nostre destí col·lectiu".

Faure ha aprofitat el seu primer discurs com a primer secretari per atacar el president francès i les reformes que està aplicant des del maig passat: "El lema de la República és la llibertat, la igualtat, la fraternitat. No és el liberalisme, l'individualisme, el bonapartisme", ha dit Faure.

Amb tot, el congrés que el Front Nacional va celebrar al març va ser significativament més seguit pels mitjans francesos que el del PS, un fet que dona una idea del punt en què està avui el socialisme francès.