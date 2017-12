Onada de protestes a l'Argentina contra la reforma del sistema de pensions

El Congrés dels Diputats de l'Argentina ha aprovat aquest dimarts, a primera hora del matí, la polèmica reforma del sistema de les pensions amb 127 vots a favor, 117 en contra i dos abstencions després de 12 hores d'intens debat. El procés per aprovar el canvi legislatiu ha estat marcat per la violència que s'ha registrat fora del Parlament entre policies i manifestants però també a dins, per l'alt nivell de crispació verbal entre els diputats.

La discussió entre el govern i els grups de l'oposició ha estat centrada en els ingressos que rebran els pensionistes. Segons l'oficialisme la mesura incrementarà els diners que reben els pensionistes i permetrà un estalvi d'uns 60.000 milions de pesos en 2018, segons informa el diari La Nación. Per contra, els opositors i diversos grups sindicals asseguren que la reforma reduirà el poder adquisitiu dels pensionistes.

Jornada de protestes

La Confederació General del Treball (CGT), la central obrera més gran de l'Argentina, va convocar aquest dilluns una jornada de vaga general que va afectar sobretot al transport, al sector de la banca i als diversos serveis públics. De fet, els aeroports del país van quedar paralitzats i més de 60.000 persones es van veure afectades per la cancel·lació d'uns 650 vols segons detalla el diari El Clarín.

Les protestes contra la reforma del sistema de pensions es van repartir per tot el país encara que van ser més visibles a Buenos Aires. Allí es van produir els enfrontaments més destacats quan diversos grups violents van començar a llançar pedres contra els policies i van derrocar varies tanques que hi ha al voltant del Parlament. Els agents van respondre amb trets de bales de goma i gasos lacrimògens.

Els disturbis es van estendre després cap a altres sectors del centre de la ciutat mentre la majoria dels manifestants, que no van participar dels incidents, es va retirar davant la presència de la Gendarmeria i de la Policia Federal.

En aquests enfrontaments van resultar ferides més de 160 persones segons el Sistema d'Atenció Mèdica d'Emergències del país. Entre elles hi ha 88 policies i també diversos periodistes que van ser agredits. Durant tota la nit s'han produït més protestes i vàries cassolades en diverses ciutats del país i no es descarta que durant aquest dimarts es tornin a registrar manifestacions contra la reforma de les pensions.