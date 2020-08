Open Arms torna al Mediterrani central amb el veler 'Astral' en una missió d'observació i denúncia

Després de mesos aturats a causa del confinament i de la reparació d'una de les seves embarcacions, l'ONG badalonina Open Arms torna a l'activitat de defensa dels drets humans al Mediterrani. El veler Astral ja navega rumb al Mediterrani central, on, en absència de les organitzacions humanitàries, no s'han deixat de produir naufragis i deportacions coordinades des de Malta o Itàlia amb els guardacostes del govern de Trípoli, l'autoritat de Líbia reconeguda per l'ONU enmig de la guerra civil que devora el país nord-africà. En les setmanes vinents, l' Open Arms, el vaixell insígnia de l'entitat dirigida per Oscar Camps, tornarà també a la zona.

La missió de l' Astral, un veler medicalitzat de 30 metres d'eslora, és d'observació i vigilància. "La situació de vulnerabilitat extrema que pateixen les persones que fugen de l'infern de Líbia en precàries embarcacions s'ha agreujat en els últims mesos amb els acords inhumans entre Itàlia, Malta i el govern de Trípoli, que els abandonen en aigües internacionals vulnerant les lleis marítimes", explica l'ONG en un comunicat.

Aquestes vulneracions les han documentat organitzacions que treballen des de terra assistint les embarcacions en perill, com Alarm Phone, o també des de l'aire, com el vaixell Moonbird. La política de bloqueig al rescat humanitari per part de Malta i Itàlia ha mantingut a terra altres vaixells de la societat civil, com ara el basc Aita Mari. L'alemany Sea-Watch 4, amb qui ara col·labora Metges Sense Fronteres, va salpar diumenge de les drassanes de Borriana, on s'està ultimant la reparació de l' Open Arms, també cap a les aigües que separen Líbia d'Europa.

"Davant l'escassa presència d'organitzacions humanitàries a la frontera més letal del planeta, resultat de l'estratègia de criminalització i obstacles administratius per part dels països veïns per bloquejar la flota humanitària, tornem per documentar el que passa, activar les administracions responsables i garantir una intervenció ràpida en cas de necessitat", explica l'entitat badalonina.

L' Astral va estar setmanes confinat al port de Fuerteventura, on s'havia traslladat per monitoritzar les arribades a les Canàries, la ruta migratòria més perillosa cap a Europa, que en els últims mesos s'ha disparat a causa dels controls i la degradació de la situació a Líbia. El veler va tornar a Badalona quan va ser possible per seguir una reparació a fons. Alhora, Open Arms continua col·laborant en la lluita contra la pandèmia a casa nostra assistint els col·lectius més vulnerables com els avis de les residències i els treballadors temporers agrícoles.