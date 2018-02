Oxford, Cambridge i 62 universitats més, en vaga

Pràcticament totes les aules de les universitats d’Oxford, Cambridge, Manchester, Liverpool, Durham i Londres, de l’Imperial College London, més una cinquantena llarga de centres d’educació superior del Regne Unit, es van quedar buides ahir arran de la primera de les 14 jornades de vaga previstes pel sindicat de professors des d’ara i fins a les vacances de Setmana Santa.

Els docents protesten per la modificació de les condicions de la seva pensió, anunciada a finals de l’any passat per l’organisme que actua com a regulador de les 64 universitats públiques del país, Universities UK, que controla el fons de pensions dels treballadors.

La proposta que es va presentar als professors i a la resta del personal suposaria una reducció, de mitjana, de gairebé 12.000 euros anuals de jubilació en relació a les condicions pactades l’any 2001. La raó que dona Universities UK per aplicar aquesta retallada és que preveu un dèficit de més de 6.500 milions d’euros si es mantenen les actuals condicions. El sindicat dels professors (University College Union, UCU) rebutja aquesta projecció.

Retorn dels diners

Una enquesta publicada ahir per You Gov sosté que un 60% del més d’un milió d’alumnes del país afectats dona suport a la vaga. Però fins a 80.000 estudiants de diferents centres han subscrit una petició perquè se’ls retornin els diners de les classes que perdran.

Els universitaris paguen per curs una matrícula d’11.000 euros als centres d’Anglaterra, Gal·les i Irlanda del Nord, les taxes més altes de tot Europa. A Escòcia, l’educació universitària continua sent gratuïta per als nacionals i els estrangers amb dret a residència. Les diferents administracions dels centres afectats per la protesta van enviar ahir al vespre un comunicat als degans dels colleges i al Sindicat Nacional d’Estudiants (NSU, en les sigles en anglès) informant que, en cap cas, es reemborsarà part de les taxes.

La vaga dels professors també ha estat definida per Sally Hunt, presidenta de l’UCU, com la lluita “contra la progressiva comercialització de l’educació universitària i dels serveis públics en general”.

Independentment de si la vaga de professors s’allarga els dies previstos -fins i tot pot afectar els períodes d’exàmens i les notes finals-, el sistema universitari del Regne Unit està en una cruïlla decisiva.

La setmana passada la primera ministra, Theresa May, va anunciar la reforma del sistema de taxes, modificat el 2011 pel primer govern de David Cameron. Enmig de la crisi econòmica del 2008, amb un dèficit públic pels núvols, Cameron va eliminar la gratuïtat universitària. Per pal·liar-ne els efectes, va introduir un programa de préstecs que, en pocs anys, ha conduït a un deute acumulat pels estudiants de més de mil milions d’euros. Cada graduat pot acabar la carrera amb una càrrega financera de gairebé 40.000 euros, que comença a pagar a partir del moment en què en guanya 21.000.