El govern holandès penja d'un fil per un escàndol racial

Reunió clau aquest divendres del govern dels Països Baixos, que presideix Mark Rutte i que està format per quatre partits. Quan falten només dos mesos per a les eleccions generals, l'executiu podria acordar la fi avançada de la legislatura arran d'un discriminació racial massiva a unes 26.000 famílies, acusades injustament pel Tresor públic d'apropiar-se de fons per pagar guarderies sense tenir-hi dret. Els observadors el consideren l'escàndol més greu de la història política del país.

En plena pandèmia, Rutte podria dimitir com a manera d'assumir responsabilitats. Una decisió a què potser es veurà forçat després que aquest dijous hagi renunciat com a líder del Partit Laborista Lodewijk Asscher. No forma part de l'actual executiu però sí de l'anterior, també presidit per Rutter, com a ministre d'Afers Socials. Asscher ha negat que sabés que l'autoritat tributària estava "perseguint erròniament milers de famílies", però ha admès que un sistema fallit havia "convertit el govern en un enemic del seu poble". La gravetat dels fets augmenta quan es té constància que la majoria de les famílies afectades eren d'origen immigrant, turc i marroquí principalment.

Els primers casos es remunten al 2014, quan les autoritats fiscals van començar a enviar cartes als pares en què els comunicaven la retirada de les ajudes que rebrien, els acusaven de frau fiscal i els demanaven la justificació de les despeses mirant amb lupa la seva situació financera .

La dimensió exacta de l'escàndol es va conèixer el mes passat, després que un informe del Parlament, Injustícia sense precedents, censurés l'actuació dels oficials del Tresor i de responsables polítics, inclòs el primer ministre Rutte. L'anàlisi estableix que "l'autoritat fiscal holandesa va violar" els principis fonamentals de l'estat de dret, amb investigacions de frau a les famílies desencadenades per "una cosa tan simple com un error administratiu, sense cap mala intenció". Obligades a retornar els diners presumptament cobrats de manera irregular, moltes de les famílies afectades van ser portades als tribunals i van acabar a la ruïna o desposseïdes del seu habitatge.

La sort del govern Rutte recau sobretot en mans dels socis de la coalició, amb almenys la líder Sigrid Kaag, del partit social-liberal D66, que ha afirmat que les conseqüències polítiques de l'informe parlamentari són inevitables. Si es trenca la coalició, el govern es mantindrà en funcions fins que se'n formi una de nova. El Partit Popular per la Llibertat i la Democràcia, de Rutte, de centredreta, continua al capdavant, destacat a les enquestes.