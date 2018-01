El Papa defensa el bisbe Juan Barros i diu que les acusacions sobre ell "són calúmnies"

En l'últim dia del seu viatge a Xile, el papa Francesc va defensar el bisbe xilè Juan Barros i va assegurar que les acusacions que afirmen que Barros va encobrir els abusos sexuals a menors comesos pel sacerdot Fernando Karadima "són calúmnies".

"El dia que em portin una prova contra el bisbe Barros, parlaré", va declarar el pontífex a un grup de periodistes de diversos mitjans locals a la seva arribada a la ciutat d'Iquique, on dijous va celebrar la tercera i última missa de la seva gira apostòlica per Xile. "No hi ha una sola prova en contra seu: tot és calúmnia", va afirmar Jorge Mario Bergoglio en declaracions als informadors que el van abordar en el moment de pujar al papamòbil.

En conèixer les paraules del papa Francesc, Juan Carlos Cruz, una de les persones que es van querellar contra Fernando Karadima, va mostrar la seva disconformitat amb el pontífex. "Seguim igual i el seu perdó segueix sent buit", va manifestar a través del seu compte de Twitter. "Com si algú hagués pogut fer una selfie o una foto mentre Karadima abusava de mi o d'altres persones amb Juan Barros parat al costat veient-ho tot", va dir molest.

Més tard, quan el summe pontífex volava cap a Lima, la següent parada en el seu viatge, Juan Carlos Cruz, Juan Andrés Murillo i James Hamilton, tres de les víctimes de Karadima, van emetre una declaració pública en què van rebutjar la defensa que va realitzar el papa Francesc del bisbe Juan Barros.

En el text van assegurar que la defensa del Papa és ofensiva i dolorosa i que, a més, mostra una cara desconeguda de l'arquebisbe de Roma. "El que ha fet el Papa avui és ofensiu i dolorós, i no només amb nosaltres, sinó contra tots els que lluiten per crear contextos menys abusius i més ètics en llocs com l'Església catòlica. També confirma que encara hi ha molt per fer, i seguirem en aquest camí", van afegir en una roda de premsa.

Como si uno hubiese podido sacarse una selfie o foto mientras Karadima me abusaba a mi u otros con Juan Barros parado al lado viéndolo todo. Estas personas desde arriba están locos y @Pontifex_es habla de reparación a las víctimas. Seguimos igual y su perdón sigue siendo vacío. https://t.co/IHWDJUqCie — Juan Carlos Cruz Ch. (@jccruzchellew) 18 de gener de 2018

Tots tres van assenyalar que cal que les paraules de perdó, vergonya i dolor que ha expressat el Papa durant la seva visita a Xile es transformin en accions concretes, per erradicar de les files de l'Església tots els que han abusat sexualment de nens, nenes, joves i persones vulnerables. "I també tots els que han encobert activament i passivament aquests abusos", han afegit.

"És inacceptable el que avui ha dit el papa Francesc en referència a la nostra causa i la nostra lluita. És ofensiu per a nosaltres i per a tots els que han patit abús, en particular abús clerical. També per als que estem lluitant contra l'abús sexual i psicològic comès a nens, nenes i adolescents. No acceptem acoquinaments de ningú, per poderós que sigui", van recalcar. Els tres homes van afirmar que "tot això és greu i creiem que, finalment, revela un rostre desconegut del pontífex i de gran part de la jerarquia de l'Església".

Un bisbe qüestionat

Juan Barros Madrid, nomenat bisbe el març del 2015 pel mateix papa Francesc, ha estat aquests dies a l'ull de l'huracà per la seva participació en els principals actes religiosos de la visita del pontífex. Tot a causa de les denúncies en contra d'ell com a encobridor dels crims comesos per Fernando Karadima quan aquest era rector de l'església d'El Bosque.

Dimarts passat, Barros va aparèixer per primera vegada en públic a la gira de Bergoglio durant la missa multitudinària celebrada al parc O'Higgins de la capital xilena. Arran d'aquest fet, Juan Carlos Cruz va assegurar que Barros hi era present quan el rector d'El Bosque abusava d'ell. Igual que en ocasions anteriors, Barros va rebutjar aquesta acusació.

Poc abans que el Papa sortís a defensar-lo, el bisbe d'Osorno va assegurar aquest dijous que Francesc li va donar ahir paraules d'"ànim, suport i afecte". A més de la missa al parc O'Higgins, Barros també va ser aquest dimecres a la missa que el Papa va oficiar a l'aeroport Maquehue de la ciutat de Temuco, i va assistir aquest dijous a la del Campus Lobito, a la ciutat d'Iquique, on es va desplaçar juntament amb altres bisbes xilens que van acompanyar el seguici vaticà.

En declaracions als periodistes a la seva arribada a la capital de la regió de Tarapacá, Barros va assegura: "El Sant Pare sempre ha estat molt afectuós i m'ha donat suport". "Això a un, com a fill de l'Església, com a sacerdot i bisbe, l'alegra, l'enforteix", va afegir. Preguntat per la seva presència a la gira papal, després que dilluns passat Bergoglio digués que sentia "dolor i vergonya" i demanés perdó pels abusos comesos per membres del clergat contra joves i nens, Barros va respondre que "participar en la missa és el més gran, i això és el que preval per a molts".