El Parlament de Veneçuela denuncia la "desaparició" de l'oncle de Juan Guaidó

Les autoritats veneçolanes han detingut aquest dimarts a Caracas Juan José Márquez, oncle de Juan Guaidó, reconegut com a president interí del país per més de 50 països, entre els quals Espanya. L'Assemblea Nacional, la família de Márquez i l'equip de Guaidó han denunciat que no saben què ha passat amb l'home: segons asseguren, les autoritats veneçolanes es neguen a informar-los d'on el tenen retingut. La detenció va tenir lloc a l'aeroport de Maiquetía, de Caracas, on Márquez va arribar acompanyant Guaidó, que durant les últimes setmanes ha fet una gira per diversos països per aconseguir suport per fer caure el govern de Nicolás Maduro.



La dona de Márquez, Romina Botaro, ha comparegut aquest dimarts davant la premsa i ha aclarit que el seu marit és pilot d'avions i que "no té res a veure amb la política", però que va voler acompanyar Guaidó durant el seu retorn a Veneçuela des de l'estranger per assegurar-se que no tenia cap problema a l'arribada. Segons Botaro, el seu home duia una armilla antibales en el moment de baixar de l'avió i això va fer que el Seniat (el Servei Nacional Integrat d'Administració Duanera i Tributària) el retingués. "El meu marit ha desaparegut de l'aeroport. No sabem on es troba, ni quina institució el té, ni quin organisme el va detenir", ha denunciat la dona.

VIDEO | Esposa del tío del presidente encargado @JGuaido, aseguró su esposo fue retenido por el Seniat tras portar una camisa protectora.



Botaro, reiteró que su esposo solo resguardaba la seguridad de su sobrino y no tiene nada que ver con la política. pic.twitter.com/YZdldVb3ku — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) February 12, 2020

"Necessitem més armilles antibales després de veure els incidents que van passar [dimarts a l'aeroport]", ha afirmat també Romina Botaro per justificar que el seu marit portés l'armilla antibales i referint-se als enfrontaments que es van registrar a l'aeròdrom de Maiquetía quan Guaidó va aterrar. Desenes de manifestants chavistes s'hi van concentrar, van insultar Guaidó i van intentar agredir-lo. Es van veure batusses i empentes.

Cops i batusses en la tornada de Guaidó a Caracas

L'Assemblea Nacional també ha denunciat a través d'un comunicat la desaparició de l'oncle de Guaidó: "Des del govern legítim de Veneçuela denunciem la desaparició forçosa, a mans del règim, del ciutadà Juan José Márquez, oncle del president [encarregat] Juan Guaidó", diu l'escrit. El comunicat també afegeix: "Qualsevol acte de violència o agressió física contra el president Guaidó i la seva comitiva serà responsabilitat de la dictadura".