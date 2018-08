Pescadors britànics i francesos s'enfronten en alta mar per les vieires

Crits, insults, bengales i maniobres perilloses en alta mar. Pescadors francesos i britànics han desencadenat aquests dies la guerra per la recollida de les vieires, un conflicte que s'arrossega des de fa anys però que ara ha estat atiat pel Brexit. Els enfrontaments es van produir dimarts prop de la badia del Sena, a 22 quilòmetres de les costes de Normandia, quan pescadors francesos van rodejar cinc embarcacions britàniques que pescaven a la zona.

Els pescadors del Regne Unit poden pescar vieires tot l'any, en virtut dels acords vigents, però els francesos estan afectats per una veda entre el 15 de maig i l'1 d'octubre. Després de l'episodi els propietaris dels pesquers han demanat protecció a la marina britànica. La federació britànica de pescadors ha demanat calma: "Hem plantejat la qüestió al govern britànic i hem demanat protecció per a les nostres embarcacions, que estan pescant de manera legítima", ha dit Barrie Deas, director de la federació, a la BBC. Deas reconeix que hi ha "problemes de fons" darrere dels enfrontaments i demana que s'abordin en "converses, no en alta mar, on algú podria resultar ferit".

El director de l'associació de pescadors de Normandia, Dimitri Rogoff, ha declarat que les escenes de violència "mostren l'exasperació dels pescadors normands en una situació que continua i que no canvia", i ha demanat "evitar situacions que posin vides en perill".

El Brexit, si finalment es du a terme en la seva versió dura, podria acabar amb el problema perquè a partir de l'abril del 2019, com a "país tercer", els britànics poden perdre l'accés a la zona.