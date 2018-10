Pessimisme dels britànics davant la sortida del club europeu

Només el 14% dels britànics creuen que cinc anys després de sortir de la Unió Europea (UE) el seu nivell de vida serà superior a l’actual. Per contra, un 31% creuen que s’haurà reduït, una xifra que suposa sis punts més que la registrada immediatament després que es votés a favor d’abandonar la UE, el juny del 2016. Així doncs, el suposat paradís d’oportunitats del Brexit venut aleshores per figures com Boris Johnson, Michael Gove o Nigel Farage, i que va obtenir el suport dels britànics per un marge molt escàs, comença a aparèixer menys atractiu als ulls generals. Les dades les recull una enquesta conjunta de l’Institut de Política del King’s College de Londres, la companyia de demoscòpia Ipsos-Mori i el think tank universitari UK in a Changing Europe, feta pública la passada nit. A més, l’estudi sosté que el 44% dels ciutadans creuen que el Regne Unit acabarà abandonant la UE sense que Downing Street aconsegueixi signar cap acord de divorci amb els Vint-i-set, un fet que preocupa especialment, ateses les diferents recomanacions del govern per minimitzar els danys i les conseqüències, també oficials, que se’n podrien derivar. A més, i en consonància amb les anteriors indicacions recollides a l’enquesta, el 39% dels britànics consideren que el creixement econòmic es reduirà arran de la sortida de la UE. Quant a alguns serveis bàsics, com ara la sanitat pública, al centre de la campanya del referèndum, pocs es creuen la promesa dels brexiters d’invertir-hi 350 milions de lliures més a la setmana. El 35% de la població, més del doble que fa dos anys, creuen que el sistema de salut empitjorarà, fet gens improbable a causa de les retallades que pateix des de fa una dècada.