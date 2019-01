Polònia vol exterminar tots els senglars del país per la grip porcina

“Llarga vida als porcs senglars” o “Aturem la massacre”, eren alguns dels lemes de les protestes dels ambientalistes a Polònia, que aquesta setmana s’han mobilitzat contra els plans del govern per exterminar la població de senglars del país, amb l’objectiu de prevenir el contagi de la pesta porcina africana. El govern polonès del partit ultraconservador Llei i Justícia ha ordenat una sèrie massiva de caceres a partir d’aquest cap de setmana per sacrificar la majoria dels 200.000 senglars salvatges del país. L’associació de caçadors PZL ha confirmat que des de l’abril han mort 168.000 exemplars. La grip ha afectat almenys 3.200 senglars a l’est del país: el primer contagi es va produir el 2014 a través de la veïna Bielorrússia.

Els grups animalistes i molts experts consideren la mesura ineficaç i fins i tot contraproduent. Argumenten que els animals es dispersaran i que poden portar el virus -que és mortal per als porcs però no afecta les persones- a les zones de l’oest del país que fins ara no han estat afectades. A banda de les consideracions ètiques, els ambientalistes adverteixen que els animals tenen un paper important en l’ecosistema, perquè quan furguen a la terra l’airegen i faciliten la germinació de les llavors, l’alimentació dels petits rosegadors i el desenvolupament de les larves.

La grip africana es propaga també a través dels insectes així com dels fems dels animals morts i la carn ja processada. No hi ha remei ni vacuna i els crítics amb el govern asseguren que serien més efectives mesures de bioseguretat, com l’esterilització de materials a les granges.

Polònia és un dels principals exportadors de productes derivats del porc (el 2017 les exportacions a la UE es van elevar fins als mil milions d’euros) i l’epidèmia podria tenir un greu impacte sobre l’economia del país. Per això la grip africana s’ha convertit en un problema polític de primer ordre, més encara quan els agricultors i els ramaders són una de les principals bases electorals dels ultraconservadors que governen el país. “És un problema polític -explicava ahir a les pàgines de The Guardian el biòleg Mikołaj Golachowski-. La bioseguretat és l’única resposta però és difícil i costosa. Un govern tan populista com aquest busca el vot dels ramaders”.

Extermini accelerat

El govern ha instat els caçadors a sortir a la muntanya aquest cap de setmana per accelerar l’extermini, i els grups ambientalistes han respost al carrer i a les xarxes. Milers de polonesos han posat la fotografia d’un senglar al seu perfil de Facebook i més de 300.000 han signat una petició online adreçada al govern perquè aturi les caceres.

El de Polònia no és l’únic govern europeu que està prenent mesures extremes contra la grip africana. Fa uns mesos Dinamarca -on els ultradretans del Partit del Poble Danès exerceixen una forta influència sobre el govern- va inciar la construcció d’una tanca d’1,5 metres d’alçada que gairebé recorrerà tota la seva frontera amb Alemanya. Detectada primer a Romania i Polònia, la pesta porcina africana ha arribat recentment a Bèlgica i manté en alerta tot el continent.