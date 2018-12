Putin avisa de la creixent possibilitat d'una guerra nuclear

Durant gairebé quatre hores, el president rus, Vladímir Putin, ha comparegut aquest dijous en roda de premsa per fer balanç de l'any, com cada hivern. L'acte, al qual han assistit més de 1.700 periodistes acreditats, ha servit per repassar, entre altres coses, la relació amb els Estats Units, la decisió de Trump de retirar les seves tropes de Síria, el cas de l'enverinament de l'exespia rus Skripal o la possibilitat d'una guerra nuclear.

Possibilitat d'una guerra nuclear

"Malauradament hi ha una tendència a subestimar la possibilitat d'una guerra nuclear, i aquesta tendència està fins i tot creixent", ha assegurat el mandatari rus. I és que la possibilitat d'aquesta suposada guerra nuclear ha sigut un dels temes més recurrents del discurs de Putin, que ha advertit que si a Occident no s'inicien les converses per renegociar els tractats de control d'armes nuclears, el món s'enfrontarà a "una situació molt perillosa".

En aquest sentit, el president ha criticat obertament la decisió de Washington de retirar-se del tractat clau de control d'armes nuclears de curt i mitjà abast. "Estem presenciant la desintegració del sistema de control d'armes. El New Start [el pacte que limita el nombre d'armament nuclear] s'acaba el 2021 i encara no hem començat les negociacions", ha etzibat Putin. "No volen parlar d'això? D'acord, nosaltres ens sentim segurs, sabem com ens hem de protegir", ha afegit.

Seguidament, Putin ha assenyalat directament els Estats Units, a qui ha acusat de convertir el món "en un lloc menys segur", després de decidir abandonar aquests acords estratègics.

El nerviosisme del líder rus ha tornat a quedar evidenciat. De fet, fa mesos que adverteix de la possibilitat d'una nova cursa armamentista semblant a la que va posar el planeta al caire de la tercera guerra mundial durant la Guerra Freda. "Si, Déu no ho vulgui, passa una cosa semblant, pot conduir a la mort de tota la civilització i fins i tot del planeta", ha recalcat.

Dubtes sobre l'anunci de Trump de retirar les tropes a Síria

Un altre dels punts destacats ha sigut la valoració que Putin ha fet de l'anunci, dimecres, de Trump de voler retirar les tropes nord-americanes de Síria. El president ha expressat els seus dubtes sobre aquesta decisió. "No sé ben bé què creure. Els Estats Units porten 17 anys presents a l'Afganistan i gairebé cada any diuen que retiraran les tropes".

Això sí, Putin ha coincidit amb Trump a dir que l'autoproclamat l'Estat Islàmic ha estat pràcticament derrotat a Síria, tot i que ha advertit del perill que els grups jihadistes que es van fer forts a Síria es puguin traslladar ara a altres països de la zona.

Sobre el cas Skripal

Preguntat pel cas de l'exespia rus Serguei Skripal, enverinat al Regne Unit per un agent tòxic pels serveis secrets de Moscou, Putin ha preferit no donar-ne gaires detalls. Com altres vegades, ha assegurat que aquest cas, que va desencadenar una notable onada de sancions internacionals al país rus, no ha sigut res més que "un altre cas de russofòbia".

"Són moviments polítics i, si no hi hagués hagut el cas Skripal, s'haurien inventat una altra cosa. L'objectiu és molt senzill: frenar el desenvolupament de Rússia com a possible competidor", ha afegit l'home fort del Kremlin.

Eleccions i Mundial de futbol

Putin també ha tingut temps per fer referència al que, segurament, han sigut els dos esdeveniments més importants del país aquest 2018: les eleccions presidencials del març, que, com s'esperava, va guanyar de manera contundent, i la celebració de la Copa del Món de futbol, un esdeveniment "important per al país i per a tot el món".

Tot plegat, i com ja és costum, ha tingut lloc en un clima que recordava més una mena de representació teatral que no pas una compareixença oficial: per tenir la paraula i fer la pregunta els periodistes miren de cridar l'atenció de Putin amb cartells, posant-se vestits regionals o brandant mocadors i fins i tot banderes.