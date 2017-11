Rajoy insisteix en la teoria de la ingerència russa a Catalunya sense acusar Putin

Després que el passat dilluns el ministre d'exteriors espanyol, Alfonso Dastis, denunciés una campanya de "manipulació i desinformació" provinent de Rússia després de l'1-O, Mariano Rajoy ha matisat que "no sospita en absolut" que el govern de Vladimir Putin estigui al darrera d'aquestes suposades "xarxes". En la mateixa entrevista però, el president espanyol s'ha reafirmat en la teoria d'una ingerència russa al procés català: "Hi havia un esforç perfectament organitzat utilitzant robots per llançar notícies falses contra Espanya i que aquestes es moguessin a la xarxa", ha assegurat Rajoy a COPE.

El passat 12 de novembre, en una entrevista amb el diari alemany Handelsbatt Global, Mariano Rajoy va afirmar: "Hi va haver molts perfils falsos entre els comptes de Twitter espanyols discutint sobre Catalunya. Més del 50 per cent es van registrar a Rússia i el 30 per cent a Veneçuela. Només el 3 per cent de tots els comptes eren reals". A la mateixa entrevista, Rajoy afirmava: "No és casualitat que totes les activitats que donen suport a la independència de Catalunya a través de les xarxes socials hagin passat pels mateixos canals que altres moviment clarament anti-europeus com Brexit o el populisme de dretes".

Aquest dimarts, en conversa amb COPE, Mariano Rajoy ha reiterat aquestes idees afegint que "el senyor Assange s'ha dedicat a donar suport a la independència de Catalunya, ningú sap per què". "No tenen per què ser ciutadans russos, sinó d'altres països. El que és evident és que hi ha gent a la qual li pot interessar que les coses no vagin bé a Europa", ha indicat.

Rússia nega cap intervenció en la situació catalana

L'ambaixador de Rússia a Espanya, Yuri Korchagin, ha assegurat que les publicacions d'alguns mitjans espanyols sobre la presumpta "intromissió russa" en la situació de Catalunya no només són "errònies", sinó també "perilloses".

"Lamentablement ara veiem que certs periodistes espanyols tracten d'explicar la gènesi de la crisi catalana, un fenomen complex amb la seva història, els seus protagonistes, herois i antiherois per la ingerència russa. No es pot pensar que això és només una aberració.", ha indicat l'ambaixador en un comunicat enviat a la premsa aquest dilluns.

El diplomàtic ha afegit que "el perill de tal enfocament és evident perquè tracta de despistar l'opinió pública i als polítics, apartar d'un treball complicat, jo diria, filigranat encaminat a l'arranjament d'un problema molt seriós que enfronta avui Espanya, país amic per a nosaltres".

El govern rus sempre ha tractat la qüestió catalana com un "afer intern d'Espanya", tot i que el passat octubre, Vladimir Putin va utilitzar la situació a Catalunya per criticar la Unió Europea. "La situació a Catalunya mostra la condemna unànime de tots aquells 'lluitadors per la llibertat' de la UE i d'altres països", va dir Putin, que va acusar-los de tenir "estàndards dobles". "El que veiem és que, als ulls dels nostres socis, hi ha dignes lluitadors per la independència i hi ha separatistes que no poden defensar els seus drets", va assegurar Putin.