Riad admet la mort del periodista

L’Aràbia Saudita està preparant un informe que reconeix que el periodista Jamal Khashoggi, crític amb el seu govern i resident a l’exili, hauria mort en un interrogatori al consolat saudita d’Istanbul, segons va informar ahir la CNN basant-se en dues fonts diferents. L’informe possiblement conclourà que l’operació contra el periodista es va dur a terme sense el consentiment de Riad i sense transparència, i que s’exigiran responsabilitats als autors.

Aquesta informació es va conèixer poques hores després que un grup de policies turcs efectués ahir un escorcoll al consolat de l’Aràbia Saudita a Istanbul al cap de dues setmanes de la desaparició de Khashoggi. D’acord amb les filtracions fetes a diversos mitjans, les autoritats turques tenen gravacions que demostren que Khashoggi, columnista del prestigiós diari nord-americà The Washington Post, va ser torturat i assassinat al consolat hores després d’entrar-hi per resoldre un afer burocràtic. El cas Khashoggi s’ha convertit ja en un escàndol internacional que ha danyat seriosament la imatge de la monarquia saudita, i sobretot del seu príncep hereu, Mohamed bin Salman.

Al voltant de les 19.00 hora local, un comboi de sis vehicles de la policia turca va arribar al consolat per fer-hi l’escorcoll, en què van participar diversos agents saudites. Riad va accedir finalment a permetre la investigació dins de la seva legació després d’una conversa entre el president turc, Recep Tayyip Erdogan, i el rei Salman. En les poques declaracions oficials fetes sobre aquest afer, el govern saudita ha negat tenir res a veure amb la desaparició del periodista, però aviat podria admetre la seva implicació tot i que responsabilitzant-ne només els autors materials.

La indignació que ha suscitat l’escabrós cas Khashoggi entre l’opinió pública occidental havia posat en una situació delicada els aliats de Riad, sobretot els EUA. No en va, el primer viatge de Donald Trump a l’exterior va ser a l’Aràbia Saudita, i des de llavors ha enfortit els vincles entre els dos països. El president nord-americà va anunciar ahir a través d’un tuit que enviarà “immediatament” el secretari d’Estat, Mike Pompeo, a entrevistar-se amb el rei Salman per abordar la crisi. Trump va insinuar també que potser un grup de sicaris van matar el periodista, i va revelar que havia parlat amb el monarca saudita per telèfon i que aquest li havia assegurat que no tenia “cap coneixement del que li podria haver passat” a Khashoggi.

Les declaracions de Trump es van produir un parell de dies després d’una entrevista televisiva en què va amenaçar el regne saudita amb “un càstig sever” si es confirmava la seva responsabilitat en la desaparició del columnista. Tanmateix, Trump va descartar que entre les possibles represàlies figuri una suspensió de la venda d’armes a l’Aràbia Saudita, un dels principals compradors en el mercat internacional d’armament. L’Aràbia Saudita és també un dels més grans productors mundials de petroli.

Suport al monarca

Ara bé, Riad no només ha rebut de l’exterior pressions i amenaces. Un grup de diversos països de la regió, inclosos els Emirats Àrabs Units, Oman, Jordània, l’Autoritat Palestina o Egipte, a més de la Lliga Àrab, han expressat el seu suport a la monarquia saudita. Alguns d’aquests països han rebut una generosa assistència econòmica per part de Riad per sanejar les seves malmeses finances. Els seus missatges de solidaritat formen part d’una estratègia de contraatac dissenyada pel govern saudita, que el cap de setmana va advertir que “respondria amb accions més contundents” a aquells que li imposessin sancions. Els mitjans de comunicació panàrabs de capital saudita afirmen que l’escàndol és fruit d’una conspiració promoguda per Qatar i l’Iran.

“Soc escèptica sobre la possibilitat que les autoritats saudites acabin pagant una factura política en l’esfera internacional per la desaparició de Khashoggi -comenta Itxaso Domínguez, investigadora especialitzada en l’Aràbia Saudita de la Fundación Alternativas-. Entre altres, són responsables de la pitjor crisi humanitària que viu el món actualment, al Iemen, i no n’han pagat cap preu. El seu valor geoestratègic és massa important per als EUA. Les sancions, si n’hi ha, seran molt limitades”, afegeix l’analista, que en canvi sí que creu que l’afer podria erosionar la legitimitat interna del príncep Bin Salman.

L’àmbit en què sí que es fan notar les repercussions de l’afer és l’econòmic. Diumenge, la borsa saudita va patir la pitjor caiguda dels últims tres anys. A més, diverses multinacionals dels sectors de les noves tecnologies, els mitjans de comunicació i les finances, com el banc JP Morgan o el hedge fund BlackRock, han fet públic que boicotejaran la conferència que Riad organitzarà la setmana vinent per atraure inversions estrangeres.

Les dates i punts clau de la desaparició de Jamal Khashoggi

2 d’octubre

Jamal Khashoggi visita el consolat de l’Aràbia Saudita a Istanbul, on té cita per recollir un certificat de divorci que necessita per casar-se amb la seva actual parella, Hatice Cengiz. Al cap d’unes hores, i davant l’absència de resposta del periodista, Cengiz en denuncia la desaparició.

3 d’octubre

El govern saudita confirma la desaparició de Khashoggi, però assegura que el periodista va abandonar el consolat després de la cita. El govern turc es pronuncia per primer cop i apunta que Khashoggi segueix dins de l’edifici, i demana al règim de Riad que aclareixi el cas.

5 i 6 d’octubre

L’executiu de Turquia va una mica més enllà i assegura que el periodista hauria sigut assassinat al consolat per un equip de professionals enviats pel règim. L’Aràbia Saudita, que qualifica aquestes acusacions de “falses”, diu que donarà permís a les autoritats turques perquè entrin al consolat i l’escorcollin.

14 d’octubre

El president dels EUA, Donald Trump, diu que ha parlat amb el rei saudita i que aquest desconeix què li va passar a Khashoggi. Això sí, adverteix que estarà “molt enfadat” [amb Riad] si es demostra que l’Aràbia Saudita va assassinar el periodista.

15 d’octubre

L’Aràbia Saudita dona permís a les autoritats turques perquè escorcollin el consolat. Poques hores després la cadena CNN informa que Riad admetrà la mort del periodista durant un interrogatori que no tenia el consentiment del règim saudita.