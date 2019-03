Romania imputa la seva ex fiscal anticorrupció i li prohibeix sortir del país

Romania és el país que ostenta actualment la presidència del Consell Europeu, però cada vegada agreuja més la deriva antidemocràtica que va començar amb l'arribada al poder el 2016 del Partit Socialdemòcrata (PSD). Des d'aleshores ha fet escalar un discurs en contra de Brussel·les i ha començat una purga judicial després que durant els anys anteriors el PSD i el seu líder, Liviu Dragnea, fossin qüestionats per diversos casos de corrupció. Una de les principals cares de la lluita en contra de la corrupció era la fiscal Laura Codruta Kövesi, que, alhora, s'ha convertit en la candidata preferida del Parlament Europeu per convertir-se en la primera fiscal de la UE. Ahir, però, les autoritats romaneses van imputar-la per presumpta corrupció i fals testimoni i li han impedit sortir del país i parlar amb els mitjans, una actuació que ja ha disparat totes les alarmes a Brussel·les.



En declaracions recollides per l'agència AFP, Kövesi ha assegurat que "és un intent de silenciar-la i d'assetjar tots els que vam fer la nostra feina al sistema judicial" de Romania. "Segurament a molta gent li molesta tant que pugui aconseguir aquesta feina [fiscal en cap de la UE] que no em permeten parlar més amb els mitjans", recalca. Kövesi havia sigut la responsable del Departament d'Anticorrupció Nacional de Romania (DNA) des del 2013 fins al 2018, quan va ser apartada pel govern del PSD.

Presidència incòmoda a la UE

Des de la Comissió Europea, el seu portaveu, Margaritis Schinas, ha fet una crida aquest divendres a les autoritats de Romania a "respectar completament els principis de cooperació en el procés de selecció del fiscal europeu, tots els candidats han de poder participar-hi", ha recordat. Schinas, però, no s'ha mullat i ha assegurat: "No comentem processos judicials nacionals". Tot i això, sí que ha recordat que la Comissió Europea ja havia manifestat la seva "seriosa preocupació" sobre la reforma judicial que està duent a terme Romania en l'últim informe tenint en compte que Romania està sota un sistema de cooperació i verificació (CMV) que implica complir amb uns mínims de respecte a l'estat de dret. Com constata l’últim d’aquests informes (publicat a mitjans de novembre), la primera dècada de pertinença a la UE Romania va fer avanços en la bona direcció, però les últimes polítiques del govern socialdemòcrata han posat en qüestió “el progrés fet els últims 10 anys”.

Brussel·les no actua

Però Brussel·les es manté en una posició incòmoda. Reconeix que la situació "no és bona" i que s'està "deteriorant" el sistema judicial romanès, però no actua. "És important que Romania continuï els passos previs cap als compromisos que va adquirir en entrar a la UE", ha reiterat el portaveu de la Comissió Europea defensant el funcionament i eficàcia del mecanisme CMV. Schinas ha admès que el sistema judicial s'està "deteriorant" a Romania, però no han amenaçat amb cap actuació concreta, sinó que s'han limitat a avisar que "seguiran amb atenció" els esdeveniments. Brussel·les recalca que actua dins el marc legal de la llei europea i el seu portaveu ha explicat que ahir el vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, que està a càrrec també d'aquesta cartera, va trucar-se amb el cap del govern de Romania. Però davant la pregunta dels periodistes sobre "com de lluny ha d'anar la situació a Romania perquè se li obri un procés d'infracció", el portaveu de la Comissió Europea s'ha limitat a recordar que el país encara està sota la revisió del sistema CMV i que es "jutjarà" quan el context sigui "l'apropiat".

Tot plegat, a les portes d'una cimera europea de líders que justament acull Romania a la ciutat de Sibiu prevista per al dia 9 de maig. Schinas ha assegurat que aquests esdeveniments afecten el "clima polític" però no la cimera europea ni el fet que Romania ostenti ara mateix la presidència del Consell Europeu. Però ja han aparegut veus que sí que reclamen l'actuació de Timmermans (dels socialistes europeus). El líder del Partit Popular Europeu i candidat d'aquest partit a presidir la Comissió a les futures eleccions europees, Manfred Weber, li ha reclamat a través de Twitter que prengui mesures de manera immediata i contundent. Weber ha assegurat que la imputació de la candidata a ser fiscal de la UE és "inacceptable" i impròpia d'un país que ostenta la presidència de la UE i ha demanat que es garanteixi que Kövesi pot participar en el procés de selecció per ocupar el càrrec. També ha enviat un comunicat la candidata dels Verds, Ska Keller, que demana un procés "transparent i just" i considera "desproporcionat" que s'impedeixi a Kövesi parlar amb els mitjans.