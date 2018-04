Putin, sobre l'atac a Síria: "Els Estats Units complauen els terroristes"

Les reaccions als bombardejos dels Estats Units, França i el Regne Unit sobre Síria com a resposta als atacs químics no s'han fet esperar aquest dissabte. Les autoritats sirianes han condemnat l'ofensiva i l'han titllada de "bàrbara i brutal". L'agència oficial de notícies SANA cita una font anònima del ministeri d'Exteriors que ha afirmat que "l'agressió dels règims arrogants i de l'hegemonia occidental va ser el resultat de la frustració després que el projecte conspirador a Síria no tingués resultat".

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha assegurat que aquesta ofensiva és una "agressió contra una estat sobirà" i ha acusat Washington d'ajudar amb aquest bombardeig als terroristes que actuen al país àrab. "Amb les seves accions, els Estats Units empitjoren encara més la catàstrofe humanitària a Síria, porten el patiment a la població civil i, de fet, toleren els terroristes que torturen des de fa set anys el poble siri", ha dit Putin en un comunicat difós pel Kremlin.

L'ambaixador de Rússia a Washington, Anatoli Antónov, ha advertit que l'atac tindrà conseqüències per a aquests països. "Els pitjors presagis s'han complert. No han escoltat les nostres advertències. Ens tornen a amenaçar. Havíem advertit que aquestes accions no quedaran sense conseqüències", ha dit Antónov en una declaració oficial difosa per l'ambaixada.

El cap de la diplomàcia russa a la capital nord-americana ha assegurat que tota la responsabilitat d'aquest atac "recau en Washington, Londres i Paris". Antónov ha qualificat d'"inadmissibles" i "inacceptables" els bombardejos i ha insistit que els Estats Units "un país que té el major arsenal d'armes químiques al món, no té dret moral per culpar altres països".

El govern iranià, un altre dels aliats d'al-Assad, també ha advertit de les "conseqüències regionals" dels bombardejos a Síria, que ha qualificat de "violació flagrant de la llei internacional". El portaveu d'Exteriors, Bahram Qasemí, ha denunciat en un comunicat que l'atac ignora "la sobirania i integritat territorial de Síria". "Estats Units i els seus aliats son responsables de les conseqüències regionals d'aquesta acció", ha destacat.

Turquia i Israel donen suport a l'ofensiva

D'altra banda, una font del govern d'Israel ha assegurat que els Estats Units, França i el Regne Unit "han actuat en conseqüència". "L'any passat el president Trump va aclarir que l'ús d'armes químiques creua la línia vermella", ha declarat en un comunicat. Turquia també ha donat la benvinguda als bombardejos que ha considerat com una "resposta adequada".

El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha instat avui als països membres de l'organització a què mostrin moderació "en aquestes circumstàncies perilloses" i es mantingui el respecte al dret internacional. Guterres ha reaccionat d'aquesta manera als atacs i ha recordat que el Consell de Seguretat de l'organisme té com a "principal responsabilitat el manteniment de la pau i la seguretat" i demana als seus membres que es mantingui units i "assumeixin aquesta responsabilitat".