Rússia lliurarà a Síria sistemes antiaeris moderns

Rússia subministrarà a Síria sistemes antiaeris moderns, del tipus S-300, en el termini de dues setmanes. És la resposta de Moscou a la mort de quinze soldats russos quan un avió de reconeixement de la missió de suport al règim de Baixar al-Assad va ser abatut accidentalment prop de la base russa de Latakia, a la costa siriana.

El ministre de Defensa rus, Serguei Xoigú, va anunciar en una compareixença televisada les mesures per estrènyer la col·laboració amb Síria, aliada de Rússia des dels anys cinquanta. Tot i que les bateries antiaèries sirianes (del tipus S-200, també subministrades per Rússia) van ser les que van abatre l’avió rus, Moscou culpa Israel de l’accident per no haver avisat amb antelació dels moviments dels seus caces F-16, un dels quals hauria utilitzat com a escut l’aparell rus per protegir-se dels míssils sirians. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, es va comprometre l’any passat a coordinar amb Moscou la seva activitat aèria a Síria.

Els sistemes S-300 són capaços, segons Moscou, d’interceptar atacs aeris a una distància de més de 250 quilòmetres i d’arribar a diversos objectius aeris. El govern rus recorda que el 2013, a petició d’Israel, Moscou va suspendre l’enviament d’aquests sistemes a Síria quan ja s’havien format militars de Damasc per utilitzar-los, perquè Israel temia que poguessin posar en perill la seva aviació. “La situació avui ha canviat, i no per culpa nostra”, va sentenciar Xoigú.

Rússia també instal·larà sistemes de direcció automàtica als punts de comandament de les unitats de defensa antiaèria sirianes, per garantir la direcció centralitzada de totes les operacions. L’objectiu final del desplegament de l’equipament és protegir els efectius russos que combaten al costat d’Al-Assad.