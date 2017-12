Rússia fa la primera passa per vetar l'entrada d'alguns mitjans dels EUA

El comitè de Reglament i Control de la Duma -la cambra baixa del parlament rus- ha acordat aquest dilluns recomanar que es veti l'entrada als periodistes d'aquells mitjans dels Estats Units que siguin considerats com a "agents estrangers".

El projecte de decret, que serà debatut dimarts pel Consell de la Duma (president i responsables dels grups parlamentaris) abans d'arribar al ple el dia 6, es planteja com una resposta a la decisió del Congrés dels EUA de retirar les acreditacions a diversos mitjans russos, entre ells la televisió RT, sota la llei d'agents estrangers.

El document adoptat avui proposa prohibir "les visites a la Duma als representants dels mitjans dels EUA que siguin reconeguts com a agents estrangers" i no afectarà la totalitat dels mitjans d'aquest país, va dir la diputada Olga Sebastianova, presidenta d'aquest comitè parlamentari.

La setmana passada, fonts parlamentàries havien indicat la possibilitat que es recomanés vetar l'entrada a la Duma als periodistes de tots els mitjans nord-americans acreditats al país, un total de 21, segons la web del Ministeri d'Exteriors de Rússia.

Sebastianova va afegir que proposen que la retirada de l'acreditació per a la Duma entri en vigor en el moment en què el mitjà sigui inclòs en la llista d'"agents estrangers", cosa que correspon determinar al Ministeri de Justícia.

En la sessió d'avui, la portaveu d'Exteriors va aclarir que no es retiraran les seves acreditacions als periodistes de mitjans dels EUA que siguin declarats "agents estrangers". "En cap cas traurem l'acreditació als mitjans nord-americans en qüestió", va dir Zajárova, que ha insistit que "podran continuar amb la seva activitat periodística en el territori rus".

Va afegir que les mesures que s'adoptin "han de ser simètriques" a les preses per Washington i ha assenyalat que cap mitjà d'un altre país que no sigui EUA serà vetat per entrar al Parlament rus.

Entre els mitjans nord-americans acreditats a Rússia es troben l'agència Bloomberg, l'agència Associated Press, els diaris The New York Times i Washington Post, la revista Newsweek, les ràdios Veu d'Amèrica i Ràdio Liberty i les cadenes de televisió CNN, CBS i ABC , entre altres mitjans.

El Kremlin va avançar la setmana passada que Rússia no deixarà sense resposta "les accions hostils" dels EUA contra la cadena estatal russa RT, que el passat 13 de novembre es va registrar com a agent estranger als Estats Units a exigència de la Justícia d'aquest país.

La cadena RT i l'agència Sputnik són considerats a Washington com a vehicles de la propaganda del Kremlin. En resposta, el Parlament rus va aprovar una esmena que permet incloure a mitjans informatius en la categoria de "agents estrangers", que fins ara només concernia a les ONG finançades des de l'exterior.