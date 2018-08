Salvini forja una aliança contra la migració amb l’ultra Orbán

El ministre de l’Interior i vicepresident del govern italià, Matteo Salvini, i el primer ministre d’Hongria, Viktor Orbán, aspiren a formar una aliança per lluitar contra els països europeus que estan a favor de la immigració. En una reunió bilateral celebrada aquest dimarts a Milà, al nord d’Itàlia, els dos polítics van defensar el “dret” a protegir les seves respectives fronteres. “Hongria ha demostrat que es pot frenar la immigració per terra. I ell [Salvini] està demostrant que també es pot aturar al mar. Del seu èxit depèn la seguretat de la UE”, va afirmar Orbán. I va afegir: “És el meu heroi”.

La reunió era la primera trobada entre els dos líders nacionalistes. Una cita “política i no institucional”, com es va encarregar d’aclarir el Moviment Cinc Estrelles (M5E), soci de Salvini al govern però que va tractar de desmarcar-se de la trobada després que en el si del partit hagin començat a sorgir les primeres veus discordants amb la política migratòria imposada per Salvini, massa extremista per a certes ales de la formació. “Els països que no s’adhereixen a la reubicació [d’immigrants] i que ni tan sols es dignen a respondre a la sol·licitud d’ajuda d’Itàlia i ignoren la necessitat de compartir l’acollida no haurien de rebre fons europeus. I entre aquests es troba també Hongria”, va dir el M5E en una nota difosa als mitjans de comunicació.

Hongria està disposada a ajudar Itàlia col·laborant perquè tots els immigrants que hi hagin arribat de manera il·legal siguin “retornats a casa”, va dir Orbán, que no està disposat a acceptar cap sol·licitant d’asil. La manca de solidaritat dels països de la Unió Europea que denuncia Salvini sembla no ser un impediment perquè els dos polítics hagin trobat un objectiu compartit. “Canviar els tractats europeus és una de les meves prioritats, i aquest tema recau sobre els principals països europeus, és a dir, França”, va assegurar Salvini.

Els dos líders es van mostrar d’acord a assenyalar el president Emanuele Macron com el seu principal antagonista. “Ara mateix a la UE hi ha dos blocs, un de liderat per Macron, que és el cap dels partits que donen suport a la immigració, i un altre en què hi som nosaltres, que volem frenar la immigració il·legal. Aquesta és la situació actual”, va dir Orbán. “Macron hauria de ser el primer a demostrar la seva solidaritat obrint la frontera a Ventimiglia. Hongria té el dret de defensar les seves fronteres i el seu poble, i l’objectiu compartit és defensar les fronteres exteriors”, va assenyalar el líder de la Lliga.

El polític hongarès forma part del grup dels populars europeus (PPE), al qual pertany també Silvio Berlusconi, i Salvini al dels euroescèptics, juntament amb Marine Le Pen i l’holandès Geert Wilders, però tots dos comparteixen la mà dura contra la immigració. Si Orbán va amenaçar amb aixecar un mur i rebutjar els refugiats, Salvini intenta emular-lo al mar. Ni tan sols la recent investigació de la fiscalia contra ell pels delictes de segrest, arrest il·legal i abús de poder per no permetre el desembarcament d’un centenar d’immigrants a bord de la nau militar italiana Diciotti sembla frenar-lo. “Poden obrir totes les investigacions que vulguin que no em faran canviar d’idea”, va dir.