Selahattin Demirtas : “La gent a Turquia està farta i vol un canvi immediat”

Bayram Arslan va haver de traslladar-se a la ciutat d’Edirne -més de 200 quilòmetres al nord-oest d’Istanbul- per poder visitar diàriament a la presó el seu client, el candidat a les eleccions presidencials d’avui a Turquia Selahattin Demirtas, del prokurd Partit Democràtic dels Pobles (HDP), que actualment és la tercera força al Parlament. Amb la convocatòria de les votacions, les autoritats turques van obrir una mica la mà i van permetre que tingués visites diàries dels seus familiars i advocats.

Sense haver-ho decidit, Arslan s’ha convertit en l’altaveu i la finestra al món del líder de l’HDP. Entre la documentació sobre el cas, l’advocat oculta preguntes de periodistes i retalls de diaris, que passa dissimuladament al seu client en cada visita. També hi recull escrits que ha fet Demirtas. D’aquesta manera, Arslan ha recopilat discursos i entrevistes del líder de l’HDP, que després difon a través de les xarxes socials per donar a conèixer els pensaments del líder kurd. Demirtas només va tenir l’oportunitat de fer una única declaració electoral, que va ser televisada pel canal oficial TRT. Arslan confessa que aquesta declaració es va gravar en una habitació pleníssima de gent, on ressonava la veu i la il·luminació era nefasta. Semblava que volguessin boicotejar l’única oportunitat que el candidat kurd va tenir per parlar als seus electors. L’ARA ha entrevistat Demirtas a través del seu advocat.

De què se l’acusa? Quines són les seves condicions a la presó?

Vaig ser empresonat el 4 de novembre del 2016, però no sé per què soc aquí. El govern turc no té cap prova dels càrrecs de terrorisme que se m’imputen. Estic en una cel·la amb un altre diputat de l’HDP, on hi ha dos llits, una taula i un pot per poder escalfar el te. Estic tancat entre quatre parets. En cap altra part del món s’ha donat una situació així: que un candidat a la presidència estigui fent campanya des de la presó.

Quines són les propostes electorals del seu partit?

La necessitat més urgent de Turquia és la democràcia. I la democràcia només es pot aconseguir treballant per la justícia, la igualtat, la llibertat i la pau. Així que des de l’HDP, en totes les vessants socials i polítiques, oferim una reforma democràtica àmplia. Volem obrir el debat al si del govern, però també al públic en general. Així mateix, ens proposem eliminar l’atur i la pobresa amb un desenvolupament del país que es basi en la producció i un distribució justa. També volem reformar el poder judicial, i instal·lar la justícia en totes les institucions estatals.

¿Creu que l’oposició ha traït el seu partit no incloent la seva formació en la coalició opositora a Erdogan?

Crec que no val la pena parlar d’això. Encara que hipotèticament forméssim part d’aquesta coalició opositora, estar en una aliança en què els nostres principis no són acceptats no ens proporcionaria ni beneficis ni avantatges. Si ens poguéssim unir a favor d’una integritat democràtica i dels principis més forts de Turquia, seria molt millor que formar qualsevol coalició opositora a Erdogan.

Quines possibilitats té l’HDP de tornar a ser la tercera força del Parlament, amb el seu líder a la presó?

Crec que tornarem a ser al Parlament, i aconseguirem més suport que a les eleccions anteriors. Som més a prop que mai del canvi. És evident que la gent a Turquia està farta d’Erdogan i de l’AKP, i que vol un canvi immediat.

Si el partit d’Erdogan guanya de nou, ¿les polítiques contra els kurds encara es podrien endurir més?

Si guanya Erdogan, no només serà dolent per a la situació dels kurds, sinó per a la democràcia i la llibertat en aquest país, perquè continuarà fent anar Turquia enrere en lloc de cap endavant. És evident que no farà res pels kurds, perquè ell mateix ho ha dit obertament.