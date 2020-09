Israel ha aconseguit una nova victòria: Sèrbia i Kosovo obriran ambaixada a Jerusalem, tal com ho han fet els Estats Units. D'aquesta manera, Sèrbia es converteix en el primer país europeu a traslladar la seva legació diplomàtica de Tel Aviv a la Ciutat Santa i Kosovo en el primer país de majoria musulmana que tindrà ambaixada en aquesta ciutat disputada per israelians i palestins. I tot gràcies a la intermediació de Washington, quan no fa ni un mes que es va anunciar la signatura d' un acord de pau entre Israel i els Emirats Àrabs Units i l'inici de relacions diplomàtiques entre els dos països.

De la mateixa manera que amb l'acord amb els Emirats Àrabs Units, el president nord-americà, Donald Trump, també ha sigut l'encarregat d'anunciar aquest cop l'enteniment d'Israel amb Sèrbia i Kosovo. I no només això, "Sèrbia i Kosovo s'han compromès a la normalització econòmica", també ha declarat Trump. Això no suposa que Sèrbia reconegui la sobirania de Kosovo, la seva antiga província, però sí que és un pas de gegant en la normalització de relacions entre els dos països.

"Després d'una tràgica i violenta història i d'anys de negociacions fallides, la meva administració ha proposat una nova manera d'estendre ponts i ens hem enfocat en la creació de llocs de treball i en el creixement econòmic. Els dos països han aconseguit un gran avenç", ha destacat el president nord-americà.

L'administració Trump ha aprofitat la seva mediació en el conflicte balcànic per aconseguir que aquests dos països també es comprometin a obrir ambaixades a Jerusalem, en contrast amb la postura de la Unió Europea, que en el seu moment va criticar durament la decisió de Washington de traslladar la seva legació diplomàtica a aquesta ciutat des de Tel Aviv.

Calendari d'obertura

En concret, Sèrbia obrirà aquest mes una oficina comercial a Jerusalem i el juliol de l'any que ve hi traslladarà la seva ambaixada. Pel que fa a Kosovo, Israel reconeixerà a partir d'ara la seva independència, tal com ja han fet els Estats Units i la majoria dels membres de la Unió Europea, però no pas països com Sèrbia, Espanya, la Xina o Rússia. A partir d'aquí s'iniciaran relacions diplomàtiques i Kosovo també obrirà ambaixada a la Ciutat Santa.

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha agraït en un comunicat al president serbi, Aleksandar Vucic, que reconegui Jerusalem com a capital israeliana i ha corroborat que, efectivament, el seu país iniciarà relacions diplomàtiques amb Kosovo. "M'agradaria agrair al meu amic, el president Trump, la contribució a aquesta fita. Continuarem amb els nostres esforços perquè més països es traslladin [la seva legació diplomàtica] a Jerusalem", també deia l'escrit.