Set diputats laboristes abandonen el partit i desfermen la crisi més greu del lideratge de Jeremy Corbyn

Set diputats laboristes britànics han donat un cop duríssim al lideratge de Jeremy Corbyn anunciant aquest dilluns que abandonen el Partit Laborista com a protesta per la política seguida per la direcció en relació amb el Brexit, per l'absència d'una acció contundent contra les denúncies d'antisemitisme que s'han succeït recentment en el si de la formació i per la "irresponsabilitat" del cap del partit en relació a qüestions de seguretat nacional.

A partit d'ara els set parlamentaris del sector moderat del laborisme s'organitzaran en l'anomenat The Independent Group, que pot ser l'embrió d'un futur nou partit. Els parlamentaris que han presentat la renúncia són Chuka Umunna, Mike Gapes , Luciana Berger, Ann Coffey, Chris Leslie, Gavin Shuker i Angela Smith. En alguns casos, els dimissionaris feia més de quatre i cinc dècades que eren membres de la formació, i de moment han assegurat que no tenen intenció d'integrar-se dins d'un altre grup de la Cambra dels Comuns.

"El partit ha esdevingut institucionalment antisemita després que hagi sigut segrestat per l'extrema esquerra", ha dit Luciana Berger durant la conferència de premsa en què el grup ha anunciat la seva decisió col·lectiva. Berger ha sigut una de les parlamentàries més crítiques sobre la manca d'acció de la direcció de Corbyn per fer front a aquesta mena de denúncies d'antisemitisme. "Deixo enrere una política d'assetjament, fanatisme i intimidació", ha dit, i ha assegurat que la decisió ha estat "dolorosa però necessària".

Per la seva banda, Chuka Umunna ha fet una crida a parlamentaris d'altres partits a unir-se a l'Independent Group. "Són necessaris canvis fonamentals en el sistema polític de Westminster. Els darrers anys hem vist que els partits establerts no són vàlids per fer front als actuals reptes. I no poden fer-ho, no poden canviar-ho, perquè ells han esdevingut el problema. Han fracassat a l'hora d'oferir el lideratge i la direcció clara que el país necessita desesperadament. Estan profundament dividits i han avantposat l'interès del partit a l'interès del país".

Chuka Umunna ha sigut una de les veus més actives de la campanya per aconseguir un segon referèndum, treballant colze a colze amb la diputada conservadora Anna Soubry. Fa tres anys Umunna va ser un dels diputats que els sectors més centrats de l'esquerra britànica impulsaven com a nou líder del partit, després de la derrota electoral del 2015, que va acabar amb la dimissió d'Ed Miliband.

Les reaccions dins del partit no s'han fet esperar. "Estic decebut que aquests parlamentaris s'hagin sentit incapaços de continuar treballant junts per les polítiques laboristes que han inspirat milions [de persones] en les darreres eleccions i han vist l'augment del vot més important des del 1945 –ha assegurat Corbyn en un comunicat–. El laborisme va guanyar el suport de la gent en un programa per a la majoria, no per a uns pocs, redistribuint la riquesa i el poder, aportant recursos fonamentals per a la propietat pública i invertint en totes les regions i països, i en la lluita contra el canvi climàtic". Corbyn també ha destacat les diferències en relació amb la política del Brexit entre el laborisme i el Partit Conservador.

I am disappointed that these MPs have felt unable to continue to work together for the Labour policies that inspired millions at the last election and saw us increase our vote by the largest share since 1945. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) February 18, 2019

Altres reaccions han sigut molt més agres i menys institucionals. És el cas de la de les joventuts del partit, que han assegurat a través d'una piulada: "Tot i que els covards s'escapoleixen i els traïdors s'en burlen, guardarem aquí la bandera roja".

Though cowards flinch and traitors sneer, we’ll keep the red flag flying here. — Young Labour (@YoungLabourUK) February 18, 2019

Tot i el drama provocat per l'anunci, hi ha moltes preguntes que a hores d'ara no han respost aquest grup de set diputats. Entre altres, una de fonamental: en cap moment no han aclarit si se sotmetran a una elecció parcial, renunciant a l'acta que van guanyar fa any i mig sota el paraigua del laborisme i presentant-se davant dels seus electors com a independents. El resultat més probable de la trencadissa, atès el sistema electoral britànic, és una posició més difícil per aconseguir les claus de Downing Street.