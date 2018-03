Sierra Leone haurà de triar president entre un excolpista i el candidat oficialista

Caldrà una segona volta a Sierra Leone per decidir qui és el nou president del petit país de l'Àfrica Occidental després que amb cap dels candidats tingui la majoria absoluta requerida per imposar-se en la primera volta. Els resultats han deixat un empat tècnic entre els dos aspirants que passen a la segona ronda, que se celebrarà el dimarts 27 de març, separats tan sols per mig punt percentual, fet que els obligarà a buscar complicitats amb els presidenciables descartats. En la segona volta hi participaran el cap de l'oposició, Julius Maada Bio, del Partit Popular, que es configura com el virtual guanyador amb el 43,3% dels sufragis, i l'aspirant oficialista, Samura Kamara, del Congrés de Tots els Pobles, que va obtenir el 42,7% dels vots.

Julius Maada Bio és un antic militar que va estar involucrat en dos cops d'estat durant la guerra civil que va massacrar Sierra Leone durant la dècada dels 90 i en què van ser assassinades més de 20.000 persones. L'ara candidat fins i tot va presidir una junta militar que va durar dos mesos el 1996. A les eleccions, les primeres convocades després de la crisi de l'Ebola, es va presentar com el candidat del canvi i de nous aires per posar fi a la corrupció i intentar retallar les grans bosses de pobresa que hi ha al país.

Per la seva banda, Kamara és el candidat assenyalat per l'actual president, Ernest Bai Koroma, que no ha pogut presentar-se a la reelecció en esgotar el màxim de dos mandats que fixa la Constitució. Kamara presenta com a currículum la seva experiència al capdavant del Banc Central i com a titular de les carteres d'Exteriors i de Finances, tot i que arrossega, precisament, el segell d'una gestió desastrosa, evidenciada durant el brot de l'Ebola, en què el sistema sanitari del país es va col·lapsar. Entre els crítics de l'oficialisme també se subratlla l'incompliment de la recent promesa de donar a dos miners parts dels diners recaptats en una subhasta per la venda d'un diamant que van trobar.