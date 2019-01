Silenci europeu a l’espera de garanties de Londres

Murmuris a Brussel·les però silenci oficial. Cap dels portaveus de les institucions comunitàries es va pronunciar ahir després de l’esperat pla B presentat ahir per la primera ministra britànica, Theresa May. El missatge unitari és que si Londres vol alguna cosa, ha de presentar-la oferint prou garanties. La Unió Europea està disposada a buscar solucions fins a l’últim moment per evitar el Brexit sense acord, però exigeix que allò que demani May tingui assegurada l’aprovació a la Cambra dels Comuns. El negociador de la UE pel Brexit, Michel Barnier, es va reunir ahir amb el viceprimer ministre irlandès, Michel Coveney, i només va declarar que la UE es manté unida en la voluntat de no retocar l’acord ni tampoc cedir en la salvaguarda sobre la frontera irlandesa.

Però malgrat el silenci dels portaveus de la UE, els diferents ministres d’Exteriors de la UE mostren algunes posicions diferents o, com a mínim, idees diverses sobre com buscar una sortida que eviti el Brexit caòtic. La més polèmica va ser la que va posar sobre la taula el titular de la cartera polonès, Jacek Czaputowicz, que va proposar posar una data límit de cinc anys a la mesura que preveu mantenir Irlanda del Nord dins el mercat únic com a salvaguarda per evitar la frontera física. Però el seu homòleg irlandès i també l’alemany, van sortir ràpidament al rescat, assegurant que en cap cas s’havia de posar una data de caducitat a una mesura de contingència, perquè aleshores, deixa de ser de contingència.

La UE no vol fer cap pas i manté que ha de ser el Regne Unit qui el prengui, ja sigui per demanar una pròrroga (escenari que cada vegada guanya més pes) o fins i tot per fer-se enrere. Teodor-Viorel Melescanu, el ministre d’Afers Exteriors de Romania -ara a la presidència del Consell Europeu- va assegurar que un cop hi hagi aquesta proposta sobre la taula, els líders de la UE, intentaran “adaptar-s’hi” tant com sigui possible.

Per la banda espanyola, Borrell ja va anticipar al matí que si May no presentava un pla B amb canvis substancials, no trobaria el consens dels conservadors a la cambra i, per això, va aventurar que l’única sortida que li queda és buscar els laboristes i cedir pel que fa a la Unió Duanera per aconseguir un nou consens.