Sud-àfrica prohibeix un anunci que fa broma amb el colonialisme

¿És ofensiu fer broma del colonialisme? L'organisme que regula la publicitat a Sud-àfrica creu que sí i per això acaba d'ordenar que una cadena de restaurants de menjar ràpid deixi d'emetre un anunci en què es veu un africà que arriba a Holanda a principis del segle XVII i saluda dient: "Hola, Mangamla" (que es pot traduir com "Hola, blancs"). Poc després, l'home, vestit segons els canons occidentals per als negres, anomena aquella terra "Europa" i hi clava el pal que li ha servit per navegar per l'oceà amb una barca més aviat precària. És el colonialisme a l'inrevés.

Chicken Liken, que és com es diu la franquícia local dels restaurants ràpids de pollastre, va iniciar la campanya a finals de novembre per promocionar l'hamburguesa batejada com a Big John i, segons els seus responsables, buscaven una manera "irònica" d'explicar el nom del producte. Es dona la circumstància que una gran majoria dels clients d'aquesta cadena són ciutadans negres i amb menor mesura s'hi poden veure els blancs, que no representen ni el 10% del cens del país.

Però a l'ARB, per les sigles en anglès de l'organisme públic, no li ha fet cap gràcia i directament ha prohibit l'emissió de l'anunci, que es pot continuar veient a les xarxes socials i fins i tot al compte de Twitter de la cadena de menjar ràpid. L'anunci "trivialitza" una qüestió que encara és molesta per a molts sud-africans, han dit des de l'ens regulador, que insisteix que la colonització no va ser cap broma sinó que els africans, els autèntics colonitzats, van viure l'arribada dels europeus, en el cas sud-africà dels holandesos, com un fet "traumàtic".

"Les atrocitats que han patit els africans sota la colonització estan ben documentades i la seva herència continua existint fins avui. Aquesta experiència no es pot reescriure de manera diferent i no es pot trivialitzar de cap manera", diu la resolució de l'ARB, per a qui no té cap sentit que l'empresa afectada hagi al·legat també un cert patriotisme, perquè posant un africà com a navegant, a la manera dels europeus, dona la imatge que "poden conquerir el món".

La campanya publicitària de Chicken Liken ha coincidit amb la de Nando's, una altra cadena molt popular a Sud-àfrica i que a través d'un anunci ha intentat assenyalar els tòpics i estereotips que envolten la diversitat racial del país. Dues dècades després de la victòria de Nelson Mandela a les urnes i de la reconciliació, el país passa comptes amb el passat.