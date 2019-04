L'exèrcit del Sudan impedeix que la policia dissolgui les protestes contra el president

L'exèrcit del Sudan s'ha enfrontat a la policia aquest dilluns per evitar que dispersin una manifestació davant la seu del ministeri de Defensa a la capital del país, Khartum. Segons informen els testimonis, els soldats que vigilaven l'edifici públic han disparat trets enlaire com a senyal d'advertència. Finalment s'ha produït un tiroteig entre la policia i l'exèrcit, on ha mort un militar i vuit més han estat ferits.

Animats per la dimissió de Bouteflika a Algèria, els manifestants van acampar dissabte davant del ministeri per demanar suport a les forces armades per enderrocar el president Omar al-Baixir, que porta tres dècades al càrrec. El nou moviment de l'exèrcit de fer costat a les protestes deixa el líder del país en una posició delicada.

Abans de la intervenció de les forces armades, la policia antidisturbis i el personal del servei secret han carregat contra els manifestants amb camionetes mentre disparaven gasos lacrimògens.

Segons Human Rights Watch, des que van començar les protestes a finals de l'any 2018 almenys 51 persones han estat assassinades, mentre que les autoritats del Sudan rebaixen la xifra a 32. Les últimes víctimes del conflicte van tenir lloc aquest diumenge, quan quatre manifestants van morir a mans de la policia antidisturbis. A més, a la ciutat d'Omdurman un manifestant va ser assassinat.

Crisi econòmica

Les protestes al Sudan van començar en el context d'una greu crisi econòmica que ha donat lloc a l'augment dels preus en la majoria de productes de primera necessitat. Però l'espurna que va encendre la flama definitivament va ser la decisió del govern de triplicar el preu del pa.

Des de llavors, les concentracions arreu del país que demanen la dimissió del president han estat constants. Els manifestants acusen Al-Baixir d'incompetència per gestionar el país. El president del Sudan està condemnat el 2010 per la Cort Penal Internacional per tres càrrecs de genocidi contra les ètnies africanes fur, masalit i zaghawa. Se l'acusa d'haver causat la mort d'aproximadament 300.000 persones a l'oest del país.