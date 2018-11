Alliberada la cristiana condemnada per blasfèmia al Pakistan

La cristiana Asia Bibi ha sortit de la presó aquest dijous a la matinada (hora de Catalunya) després de passar 8 anys al corredor de la mort al Pakistan. Bibi estava acusada d'un delicte de blasfèmia per insultar Mahoma, i el Tribunal Superior de Lahore va ratificar el 2010 la condemna a la pena de mort per haver blasfemat.



El seu advocat , Saif- Ul- Malook , va dir a Efe que l'absolució dictada pel Tribunal Suprem del Pakistan (TSP) fa pocs dies és un "veredicte històric", emès per uns jutges amenaçats de mort per part de grups islamistes.



La decisió de l'alt tribunal ha provocat una allau de protestes islamistes organitzades pel partit Threek -e- Labbaik Pakistán ( TLP ). Els grups islamistes contraris a la resolució del TSP, anunciada ja fa una setmana, van paralitzar el país durant tres dies consecutius, per protestar contra l'absolució de la cristiana.



Bibi , mare de cinc fills, feia vuit anys que estava empresonada al corredor de la mort del Pakistan per una condemna imposada el 2010, que l'acusava d'haver blasfemat contra Mahoma i la sentenciava a la pena de mort.

Les filles d'Asia bibi amb una fotografia de la seva mare.