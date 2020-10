Tailàndia emet un decret d'emergència per prohibir les protestes antimonarquia

Els tailandesos porten dies al carrer en unes protestes sense precedents contra la monarquia. I el govern ha dit prou. Aquest dijous l'executiu tailandès ha aprovat un decret d'emergència per prohibir les reunions de més de cinc persones a la via pública i per prohibir també tots els missatges a les xarxes socials i als mitjans de comunicació que atemptin contra la seguretat nacional.

Alhora, la policia ha detingut almenys dos dels líders de la protesta, Arnon Nampa i Panupong Jadnok, i diversos advocats dels grups en defensa dels drets humans. Un altre líder estudiantil, Panusaya Sithijirawattanakul, va ser vist mentre se l'enduia la policia en una cadira de rodes fent el gest de salutació amb tres dits, extret de la pel·lícula Els jocs de la fam, que s'ha convertit en emblema de la protesta.

Les protestes pro democràcia van arrencar, de fet, ja fa tres mesos, però han anat escalant en volum i en tensió, amb enfrontaments amb la policia en els últims dies. Ahir els manifestants es van instal·lar a la porta de la residència del primer ministre, Prayuth Chan-ocha , i segons les autoritats també van intentar interceptar una comitiva reial.

La policia ha desallotjat aquest dijous la concentració davant la casa del primer ministre, segons un testimoni de Reuters. Els manifestants reclamen la dimissió de Prayuth Chan-ocha, que va arribar al poder el 2014 en un cop que havia de posar fi a una dècada de violència. També reclamen una nova Constitució que resti poders al rei, Maha Vajiralongkorn, i que es trenqui així un tabú de molts anys. Les excentricitats del monarca han atipat els tailandesos, que per primer cop s'han alçat contra la institució de la monarquia.