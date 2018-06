“Terrorisme vegà” contra els carnissers

Les imatges de la càmera de videovigilància que diversos mitjans francesos han publicat no són ni d’una joieria ni d’un banc. És la vitrina d’una carnisseria de Lilla, al nord de França, trencada a cops de pedra per diversos radicals de la causa vegana. Arran de la pintada que van deixar a la façana i que diu “Prou especisme” s’ha deduït l’autoria de l’atac. Els anomenats antiespecistes s’oposen a qualsevol jerarquia entre espècies, especialment entre humans i animals. Una precisió, però: “Tots els que estan en contra de l’especisme són vegans, però no tots els vegans estan en contra de l’especisme”, van matisar des de l’associació 269 Libération Animale en declaracions a France Inter. Ara fa un any, diversos individus ja van embrutar amb sang l’aparador d’aquesta mateixa carnisseria.

L’atac a aquest comerç no és un cas aïllat: s’ha seguit el mateix modus operandi contra una peixateria i un restaurant especialitzat en carn, també a Lilla. En total, s’han identificat nou casos similars a la regió dels Alts de França en els últims mesos. És per això que la Confederació Francesa de Carnissers, Xarcuters i Especialistes en Menjar Preparat (CFBCT, per les seves sigles en francès) ha escrit una carta oberta al ministeri de l’Interior. Demanen protecció policial a causa de la “violència física, verbal i moral” que aquest sector pateix per part d’extremistes vegans.

“Els 18.000 carnissers i xarcuters del nostre país estan preocupats per les conseqüències de la sobremediatització de la manera de viure vegana”, es pot llegir a la carta. També estan “profundament commocionats perquè una part de la població vulgui imposar a la immensa majoria la seva manera de viure, per no dir una ideologia”.

Si bé els últims atacs s’han produït als Alts de França, segons la CFBCT, a Occitània han tingut lloc altres accions similars. L’última, aquesta mateixa setmana, s’ha produït a la regió del País del Loira: els propietaris d’una carnisseria d’Angers, a prop de Nantes, es van trobar un panorama semblant amb una nova pintada que deia “Carn és igual a assassinat”. El president d’aquesta agrupació, Jean-François Guihard, parla d’“escalada de violència” i apunta que aquests atacs són “una forma de terrorisme”.

Un cas extrem

En aquest sentit, el president de la Confederació ha recordat al ministre de l’Interior francès, Gérard Collomb, la condemna de set mesos de presó condicional imposada contra una militant vegana per “apologia del terrorisme” després de l’atac terrorista ocorregut el març passat a Trebes, a tocar de Carcassona. Aleshores un terrorista es va atrinxerar en un supermercat i va matar tres persones, entre elles el carnisser de l’establiment. “¿Us commociona que un terrorista mati un assassí? A mi no, tinc zero compassió per ell”, va escriure la vegana radical a les xarxes en referència al carnisser assassinat pel terrorista.

A la carta, el president de la CFBCT també denuncia que diverses associacions i militants vegans fomenten l’ús de la força per atacar els comerços de proximitat. Una acusació que no comparteixen a l’associació lionesa de protecció d’animals L214. “Condemnem totalment aquest tipus d’acció”, va assegurar el seu portaveu, Sébastien Arsac, a l’emissora RTL. “No és el tipus d’accions que fem o que impulsem. La gran majoria dels vegans porten a terme accions pacífiques. No ens focalitzem en els individus, sinó en un sistema”, es va defensar també la cofundadora de L214 Brigitte Gothière a Midi Libre.

Diverses associacions veganes s’han mostrat en contra d’aquest tipus d’actes violents, però també consideren exagerada la demanda de protecció policial de la CFBCT. “És un clar intent de voler desacreditar un moviment [el vegà] que [...] cada vegada és més potent”, va dir Arsac. L’associació 269 Libération Animale va més enllà i es pregunta: “Trencar un aparador és violent, però ¿no ho és més matar milions d’animals als escorxadors?”