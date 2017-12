Tillerson aposta de nou pel diàleg amb Corea del Nord

El secretari d'Estat dels Estats Units, Rex Tillerson, ha tornat a apostar per la via de la negociació per a resoldre la crisi amb Corea del Nord. En un discurs davant del think tank Atlantic Council, Tillerson va apostar per "reunir-se" amb representants del govern nord-coreà per encetar el diàleg.

Fa algunes setmanes, el president dels Estats Units, Donald Trump, ja va desautoritzar públicament el seu secretari d'Estat quan va apostar pel diàleg i li va dir que "perdia el temps" si pretenia parlar amb el règim de Kim Jong-un. La postura oficial de la Casa Blanca és que no hi haurà diàleg si Corea del Nord no abandona abans les seves proves balístiques i nuclears.

La picabaralla va estar fins i tot al rerefons d'uns rumors sobre la possible destitució de Tillerson per part de Trump.

Aquest mateix dimarts, just després de la nova aposta de Tillerson pel diàleg, la Casa Blanca va emetre un comunicat per assegurar que la posició del president Trump al respecte d'això "no ha canviat", en el que sembla una nova desautorització, tot i que més ambigua, al seu secretari d'Estat.

Des de Pequín, el portaveu del ministeri d'afers exteriors xinès, Lu Kang, ha donat la benvinguda als esforços de Tillerson per alleugerir la tensió a la regió i solucionar la crisi de forma dialogada.

Just abans de les noves paraules de Tillerson, el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, s'havia compromès a seguir desenvolupant armes nuclears en un acte de condecoració a científics i militars que han participat en les últimes de míssils intercontinentals.